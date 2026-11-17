Reunión México-Estados Unidos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para dar seguimiento a la agenda migratoria y mantener la coordinación entre ambos países en esta materia.

La reunión encabezada por Rodríguez ocurre mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

A través de sus redes sociales, la funcionaria federal compartió imágenes del encuentro y señaló que el objetivo fue continuar el trabajo conjunto. “Este martes sostuvimos una reunión con el embajador de EEUU en México, Ronald D. Johnson @USAmbMex, para seguir trabajando de manera coordinada en materia migratoria, en beneficio de nuestras naciones”, publicó.

En el encuentro participaron también el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Arturo Medina. Además, asistieron integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del propio instituto migratorio.

Caravanas Migrantes

Horas antes de la reunión, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez informó sobre la situación de las caravanas migrantes que han ingresado a territorio mexicano en los últimos años. La secretaria señaló que, de las 24 movilizaciones de personas extranjeras registradas en ese periodo, ninguna ha conseguido llegar hasta la frontera con Estados Unidos.

Sobre la caravana que actualmente avanza por el sureste, detalló que está integrada principalmente por personas de Honduras y El Salvador, y que 781 migrantes se encuentran en Mapastepec, Chiapas.

El encuentro con el diplomático estadounidense se da en medio de las advertencias de la administración de Trump por el desplazamiento de estos grupos y amenazar con incrementar los aranceles a productos mexicanos si el gobierno de México no detenía el avance de la caravana migrante que se encuentra en el sureste del país y que busca desplazarse hacia el norte.