Constancia de no derechohabiente del IMSS e ISSSTE: cómo y dónde se puede tramitar El IMSS e ISSSTE manejan la Constancia de no derechohabiente para comprobar que un persona no forma parte de su sistema (Especial)

Las instituciones más grandes de seguridad social en México, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuentan con un documento para validar que una persona no está dada de alta en su sistema.

Aquí te explicamos a profundidad la función que estas tiene, además de los pasos a seguir para obtener y descargar tu constancia de estas.

Constancia de no derechohabiente: ¿Para qué funciona?

Este documento que permite corroborar que una persona no cuenta con seguro médico o seguridad social en el IMSS o ISSSTE. La constancia únicamente tiene validez el día que es expedido.

Igualmente, funciona para acreditar que la persona no cuenta con seguro social ante centro de salud estatales, municipales, de la Secretaría de Salud, y así recibir atención médica gratuita.

En algunas ocasiones es solicitado para trámites escolares, becas, requisitos laborales o apoyos que solicita un documento que compruebe que la persona solicitante no sea beneficiaria del servicio.

¿Cómo y dónde tramitar el documento?

La constancia de no derechohabiente se tramita en el portal de la Constancia de No Derechohabiente para el IMSS; y en la SINAVID Oficina Virtual del ISSSTE.

Para obtener la constancia, ambas requieren la Clave Única de Registro de Población (CURP). En el IMSS, también solicitarán un correo electrónico vigente.

Pasos a seguir para obtener la constancia de no derechohabiente

El trámite es gratuito y solo está disponible en línea para el IMSS. Es necesario acceder a la página correspondiente de cada institución.

IMSS:

Completar los campos solicitados: CURP, correo electrónico y capcha. Una vez lleno, llegará un mensaje al correo registrado para confirmar la solicitud. Presiona el enlace para validar la solicitud y regresar a la página del trámite. Ahí estará disponible el formato para descargar el PDF o imprimir la constancia.

ISSSTE:

Llenar el CURP en el área correspondiente. Verificar los datos, completar el Captcha y presionar ‘Buscar’ o ‘Descargar’ para el formato PDF.

La constancia del ISSSTE puede obtenerse de manera presencia en sus oficinas, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Es necesario presentar una el original y copia de una identificación oficial vigente, este trámite no requiere cita.