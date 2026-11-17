Cáncer de pulmón Cáncer de pulmón, padecimiento silencioso que al año cobra la vida a entre 6,500 y 7,300 personas. Hay factores de riesgo que obligan a una estrecha vigilancia la salud, además del tabaquismo, exposición al humo de leña, carbón, desechos agrícolas en espacios cerrados, así como quienes trabaja en estéticas, salones de manicura y cosmetología (La Crónica de Hoy)

En nuestro país, se diagnostican, cada año, alrededor de 8 mil nuevos casos de cáncer de pulmón, en tanto que la cifra de fallecimientos oscila entre 6,300 hasta las 7,500 muertes, por esta causa.

Lo anterior, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Salud, por lo que, el doctor Rodrigo Fernando Riera Sala, especialista en oncología torácica sostuvo que el cáncer de pulmón se ha convertido en uno de los mayores desafíos para el sistema de salud en el país, debido a su diagnóstico tardío.

Señaló que entre el 70% y el 75% de los pacientes son diagnosticados en

estadios metastásicos o en etapa 4, lo que obliga a actuar de manera más urgente en la detección de pacientes con este tipo de cáncer, que se ha convertido en la cuarta causa de muerte por neoplasias malignas.

En este mismo sentido, señaló que el principal obstáculo, es que como en muchos otros tipos de cáncer, son silenciosos, no dan síntomas iniciales, hasta que ha se encuentra en etapas avanzadas.

“Se le conoce como el cáncer silencioso, ya que la mayoría de las personas llegan a consulta con síntomas que reflejan que el tumor está en etapas avanzadas o ya se ha diseminado a otros órganos.

Por ello, la detección oportuna es muy importante, no solo mejora la efectividad de los tratamientos y la calidad de vida del paciente, sino que nos permite utilizar terapias mucho más personalizadas”, enfatizó.

CÁNCER DE PULMÓN, TABAQUISMO, NO ES EL ÚNICO FACTOR DE RIESGO

El doctor Riera Sala destacó r especto a los factores de riesgo, que, si bien es cierto que el tabaquismo sigue siendo el factor de riesgo dominante al causar más del 70% de los tumores pulmonares, también se ha detectado cáncer de pulmón en personas que jamás han fumado.

“Aunque el tabaquismo continúa siendo el factor de riesgo principal, al causar más del 70% de los tumores pulmonares, existe un porcentaje importante de personas atendidas por este padecimiento que nunca han fumado”.

Por sexo, abundó, destacan principalmente las mujeres, quienes desarrollan la enfermedad debido a una exposición crónica al humo de leña, carbón y hasta desechos agrícolas en espacios cerrados.

MAYOR EXPOSICIÓN DEL PERSONAL EN ESTÉTICAS

También hay otros factores de riesgo emergentes, tales como la exposición constante a sustancias químicas volátiles, con un incremento de personas presentan este tipo de cáncer en los que históricamente no se vinculaban con este padecimiento, como: personal que trabaja en estéticas, salones de manicura y cosmetología.

Ello, explicó, por la prolongada inhalación de compuestos como los metacrilatos, polímeros o el formaldehído, sustancias presentes en la aplicación de uñas acrílicas, tratamientos capilares alisadores, tintes y pegamentos cosméticos, se ha convertido en un factor de riesgo relevante.

El manejo diario de estos productos en los espacios de belleza exige una mayor concienciación y el uso estricto de protocolos de protección respiratoria; medidas que, lamentablemente, aún no son una práctica común”, agregó.

Cuando el cáncer de pulmón se identifica en fases iniciales, la supervivencia puede alcanzar entre el 80% y el 90%, aunque señaló, que desafortunadamente en nuestro país apenas entre el 0.6% y el 5% de los casos se identifican en esta ventana de oportunidad.

ALGUNOS DE LOS TRATAMIENTOS

El doctor Fernando Riera señaló que las tomografías computarizadas de tórax de baja dosis son una herramienta clave para las personas con alto riesgo. Realizarlas de forma oportuna puede transformar el pronóstico de muchos pacientes.

Además de un diagnóstico oportuno, la medicina de precisión está cambiando el panorama. Gracias a las pruebas genómicas y el perfilamiento molecular, hoy es posible identificar biomarcadores y mutaciones específicas para que el abordaje médico sea mucho más específico y certero y con menos toxicidad.

Además, nuevas formas de administración, como las terapias subcutáneas, buscan reducir el tiempo en el hospital y mejorar la calidad de vida, indicó, al tiempo que subrayó que hoy en día, el cáncer de pulmón no tiene que seguir siendo una enfermedad silenciosa y tardía, ya que hablar del tema, conocer los factores de riesgo y acudir al médico ante cualquier síntoma persistente y promover la detección oportuna pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las personas.