OPS retira a México su estatus como país libre de sarampión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) retiró este martes a México, Bolivia y Estados Unidos el estatus de países libres de sarampión, debido a los bajos índices de vacunación, lo que ha permitido la transmisión sostenida del virus en estas naciones.

El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, a través de un video publicado en su cuenta de la red social X, confirmó que México, Bolivia y Estados Unidos perdieron su estatus de “libres de sarampión”, debido a que la enfermedad volvió a circular de manera continua en los tres países, situación conocida como transmisión endémica.

México perdió este reconocimiento después de que en 2016 formó parte de la histórica certificación de las Américas como región libre de transmisión endémica del sarampión. Sin embargo, los nuevos brotes y la circulación de esta enfermedad en el territorio acabaron con el estatus.

“Se restableció la transmisión endémica en México, Bolivia y Estados Unidos , por lo que se retira su estado de eliminación del sarampión”, confirmó Barbosa.

Además señaló la importancia de la aplicación de las vacunas para prevenir contagios. “Se requiere una cobertura de al menos el 95% con las dos dosis de la vacuna disponible para eliminar el sarampión”, destacó.

También reconoció los esfuerzos realizados en México para contener los contagios, aunque advirtió que todavía es necesario reforzar las medidas de vigilancia y prevención para frenar la circulación del virus.

“Todo país que pierda su estatus de eliminación del sarampión deberá presentar un plan que detalle las medidas necesarias para recuperarlo”, dijo el Dr. Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunización de la OPS.

Es necesario demostrar que se logró interrumpir la transmisión endémica del virus durante al menos 12 meses consecutivos, además de mantener las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación, para recuperar el estatus de eliminación del sarampión

Al respecto, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, aseguró que los casos del sarampión van a la baja.

En febrero, hubo más de mil 314 casos en una semana. Hoy solamente hay 14 casos activos”, aseguró en la conferencia Mañanera de este martes.