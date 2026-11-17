Nueva era en las relaciones México-China Xi Jinping y Claudia Sheinbaum se reunieron este martes en Shenzhen para relanzar las relaciones entre los dos países (-/EFE)

México y China avanzan hacia una nueva “era de cooperación”, como proclamaron los líderes de ambos países, Claudia Sheinbaum y Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen. El encuentro también ha servido para pasar página a las rencillas surgidas tras la decisión del Gobierno mexicano de imponer aranceles a los productos chinos, al alegar que la competencia desleal de las importaciones procedentes del gigante asiático perjudica a determinados sectores de la industria nacional.

En un clima de buen entendimiento, Sheinbaum trasladó este martes a Xi su voluntad de reforzar la cooperación comercial, atraer inversiones chinas de alta productividad a México y abrir el mercado del gigante asiático a los productos mexicanos, con el objetivo de intentar equilibrar el abultado déficit comercial de México con China, un mercado de 1,400 millones de consumidores.

En su primer viaje a China como presidenta de México, Sheinbaum pidió “avanzar hacia una relación económica más equilibrada y diversificada” tras las recientes tensiones comerciales, y explorar proyectos de cooperación económica con Pekín y otras capitales del pujante extremo oriental asiático, cuyos líderes tendrá oportunidad de conocer durante la cumbre del Foro Asia-Pacífico, que se celebrará esta semana en Shenzhen, considerada el Silicon Valley asiático.

La mandataria mexicana también manifestó su disposición a impulsar los vínculos en materia de comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos durante la aplicación del Plan México, una estrategia con la que su Gobierno busca atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

“Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos”, declaró Sheinbaum, según un comunicado difundido por la Presidencia mexicana.

Según la prensa oficial china, Sheinbaum afirmó que ambos países mantienen “planteamientos de desarrollo alineados” y expresó su interés en ampliar la colaboración en manufacturas, inteligencia artificial (IA) y agricultura.

La nota señaló que los dirigentes conversaron asimismo sobre ciencia, salud, cultura, turismo y mitigación del sargazo, además de las posibilidades de colaboración en energías limpias.

Según otro comunicado de la Cancillería mexicana, las áreas de cooperación también abarcan los recursos hídricos —saneamiento y restauración de ríos o gestión sostenible del agua—, infraestructura, conservación de la biodiversidad, manejo de residuos, lucha contra el cambio climático y desarrollo de ciudades resilientes, con Shenzhen como ejemplo.

La Presidencia mexicana indicó que los integrantes de ambos gobiernos darán continuidad institucional a los “acuerdos alcanzados”, aunque no proporcionó más detalles.

“Relaciones a un nivel superior”

Por su parte, Xi defendió profundizar la cooperación bilateral en infraestructuras, tecnología y energías limpias, y apostó por elevar las relaciones entre China y México “a un nivel superior”.

Xi describió a China y México como “buenos amigos a ambos lados del Pacífico”, según la lectura oficial del encuentro difundida por la Cancillería china.

En su recurrente alusión al actual contexto internacional “complejo y cambiante”, pidió llevar “a un nivel más alto” los vínculos entre dos países que considera referentes del Sur Global y que se encuentran, según Xi, en “etapas decisivas de su desarrollo y revitalización”.

“China siempre ha contemplado sus relaciones con México desde una perspectiva de largo plazo y está dispuesta a trabajar con la parte mexicana para impulsar un desarrollo de alta calidad de los vínculos bilaterales”, afirmó Xi.

El mandatario chino pidió mantener la “confianza política mutua” y reforzar los intercambios a distintos niveles, además de colaborar en las celebraciones del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se cumplirá en 2027.

“Una nueva era”: Sheinbaum

En respuesta a las palabras de su anfitrión, Sheinbaum declaró: “Esta visita representa para nosotros una nueva era en la relación entre México y China”.