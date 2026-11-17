Sheinbaum tendrá "una breve reunión" con Trump en China durante la APEC Claudia Sheibaum (en pantalla), hablando desde Shenzhen (sur de China), en una rueda de prensa junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (Presidencia de México/EFE)

Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrá una breve reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este miércoles 18 de noviembre en China, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un encuentro que se producirá en medio de las negociaciones comerciales entre ambos países y las presiones de Washington en materia de seguridad y migración.

“Vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos”, anunció este martes la mandataria durante una conexión desde Shenzhen, China, con su conferencia matutina, que se realizó en México bajo la conducción de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Sheinbaum no adelantó los temas que abordará con Trump ni ofreció detalles sobre la duración del encuentro. Sin embargo, la reunión representa un cambio respecto a lo que había señalado el pasado 12 de noviembre, cuando descartó la posibilidad de encontrarse con el presidente estadounidense durante su visita a China y mencionó que podrían coincidir en diciembre, durante la cumbre del G20 en Florida.

El último encuentro entre ambos mandatarios ocurrió en julio pasado, durante la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, celebrada en Nueva Jersey, Estados Unidos.

T-MEC, aranceles y seguridad, entre los temas de tensión

La reunión se llevará a cabo mientras México y Estados Unidos mantienen negociaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuyo futuro comercial ha estado marcado por las decisiones de Washington sobre los aranceles y las condiciones para mantener el acuerdo.

Entre los asuntos pendientes se encuentra la búsqueda del Gobierno mexicano por reducir los gravámenes estadounidenses al acero, aluminio y automóviles, mientras la administración de Trump ha mantenido una postura de presión comercial y ha planteado revisiones periódicas al tratado.

A estas diferencias se suman las exigencias de Washington en materia de seguridad fronteriza y combate al crimen organizado, así como las amenazas de Trump de incrementar los aranceles si México no contenía el flujo de caravanas migrantes.

Frente a estas presiones, Sheinbaum ha sostenido que la cooperación bilateral debe mantenerse bajo el respeto a la soberanía nacional y sin subordinación de México a las decisiones de Estados Unidos.



