Denuncias en el CEFERESO 4 de Nayarit En años recientes, familiares han denunciado a las autoridades del centro penitenciario por presuntos actos de corrupción y negligencias.

Las denuncias por presuntos actos de corrupción, tortura, negligencia médica, falta de medicamentos y suicidios dentro del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 4, conocido como El Rincón, en Tepic, Nayarit, volvieron a cobrar relevancia este martes 17 de noviembre de 2026, luego de que familiares de personas privadas de la libertad realizaran bloqueos y manifestaciones en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, para exigir la destitución de su director, Carlos César López Herrera.

¿Cuáles son los casos de corrupción y falta de medicamentos que han denunciado en el CEFERESO 4 de Nayarit?

Las denuncias sobre su funcionamiento no son recientes. El 29 de mayo de 2025, el medio especializado Los Ángeles Press, en una investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga titulada “Corrupción y dominio criminal colapsa el Cefereso 4 en Nayarit”, documentó testimonios y denuncias sobre presuntas redes de corrupción, agresiones físicas, castigos colectivos y disputas entre grupos delictivos que operan dentro del establecimiento.

De acuerdo con esa investigación, al menos cuatro grupos o facciones criminales tendrían presencia en el penal:

Los Paisas

Mexicles

Sureños

PRM

La publicación señala que las disputas entre sus integrantes habrían provocado amenazas y agresiones contra personas privadas de la libertad, además de presiones sobre trabajadores penitenciarios para facilitar actividades ilícitas y mantener determinadas estructuras de poder dentro del centro.

El reportaje también recoge testimonios sobre presuntos golpes, humillaciones, restricciones de alimentos y castigos colectivos aplicados por personal de custodia. Asimismo, señala posibles irregularidades en la actuación de trabajadores del área de servicios sociales y presiones ejercidas por internos sobre los funcionarios.

Otro de los problemas señalados por familiares y personas privadas de la libertad es la falta de atención médica oportuna y de medicamentos para tratar enfermedades crónicas y otros padecimientos.

Entre las denuncias difundidas el 17 de noviembre de 2026 se encuentran casos de personas con diabetes que presuntamente no reciben los tratamientos necesarios, así como internos que requieren medicamentos para combatir infecciones y atender otros problemas de salud.

Los familiares también han señalado dificultades para acceder a servicios médicos, situaciones que consideran especialmente preocupantes debido a que las personas recluidas dependen de las autoridades penitenciarias para recibir consultas, tratamientos y medicamentos.

¿Quién es Carlos César López Herrera, director del CEFERESO 4?

El actual director se encuentra al frente de la administración del centro penitenciario y de las funciones relacionadas con su operación, seguridad y custodia desde el inicio del actual sexenio.

En las investigaciones citadas se le señala como presunto integrante de una red de corrupción y violencia al interior del penal, con base en testimonios y documentos que el medio aseguró haber consultado.

La publicación también asegura que trabajadores penitenciarios habrían enfrentado presiones de grupos criminales para permitir actividades ilícitas o ejercer coerción sobre otros internos.

¿Qué recomendaciones ha emitido la CNDH por lo ocurrido en el penal?

Uno de los antecedentes más importantes para entender la situación del CEFERESO 4 son las intervenciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que ha documentado omisiones de las autoridades penitenciarias relacionadas con la protección de la vida, la integridad y la salud de las personas privadas de la libertad.

Recomendación 34/2022:

La CNDH emitió esta recomendación por la falta de seguimiento adecuado, la ausencia de tratamientos oportunos y la omisión del deber de cuidado de las autoridades penitenciarias.El caso involucró a un interno que tenía antecedentes de trastornos y conductas suicidas, los cuales no recibieron la atención y el seguimiento necesarios por parte del personal responsable.

La Comisión señaló que las autoridades del CEFERESO 4 no garantizaron las medidas de protección y atención que requería la persona, situación que derivó en su fallecimiento.La recomendación estuvo dirigida al entonces Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), responsable de la administración de los centros federales.

Recomendación 127/2024:

El 16 de agosto de 2024, la CNDH informó que había emitido esta recomendación después de acreditar violaciones a los derechos humanos de dos personas privadas de la libertad en el CEFERESO 4.

El primer caso ocurrió el 6 de diciembre de 2022, cuando un interno murió después de ser agredido por otras personas recluidas. La Comisión encontró que el personal penitenciario no gestionó adecuadamente su custodia ni promovió las acciones necesarias para investigar y sancionar a los responsables.

El segundo caso ocurrió el 4 de mayo de 2023, cuando otro interno se suicidó sin recibir la atención psiquiátrica urgente que necesitaba. De acuerdo con la CNDH, el hombre había presentado una situación clínica que requería intervención desde el 18 de abril, pero durante los 16 días anteriores a su muerte no recibió el tratamiento necesario.

Las protestas de este martes 17 de noviembre representan una nueva expresión pública del descontento de familiares de internos ante las condiciones que, aseguran, prevalecen en el CEFERESO 4.

La exigencia de destitución de Carlos César López Herrera se produce en un contexto en el que ya existen antecedentes documentados por la CNDH sobre fallas en la protección de la vida y la salud de las personas recluidas.

De acuerdo con los reportes de la movilización, los familiares también solicitaron que las autoridades federales investiguen las acusaciones de tortura y abuso de autoridad, además de garantizar el acceso a medicamentos y servicios médicos