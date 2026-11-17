La dirigente de Morena, Ariadna Montiel le pone punto final al diferendo con el PT de una segunda encuesta en varios estados

Ante la insistencia del Partido del Trabajo de realizar una segunda encuesta en Nuevo León y Michoacán, la dirigencia nacional de Morena salió al paso y sepultó de manera definitiva esa posibilidad no solo para esos estados sino para cualquiera de las 17 entidades donde el partido guinda ya designó a los coordinadores estatales rumbo a las elecciones del próximo año.

“No estamos en esta postura de una segunda encuesta ni en Michoacán ni en Nuevo León y así se lo hice saber al profesor ( Alberto) Anaya (dirigente nacional del PT) y le dijimos que no hay tal para ningún estado”, sostuvo la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel

La líder morenista secundó a la presidenta de la comisión de elecciones, Citlalli Hernández, y advirtió a la dirigencia nacional del PT que la decisión ya está tomada y no habrá cambios ni segundas encuestas en ninguno de los 17 estados que renovarán gubernaturas en el 2027.

Recalcó que el proceso de encuestas para la designación de coordinaciones estatales tiene reglas y formas basadas en los estatutos de Morena y se mantendrán los resultados que arrojaron esos sondeos por lo cual ya se encuentran trabajando en la segunda etapa de ese proceso de cara al 2027.

“Vamos a mantener el proceso y ya estamos trabajando en lo demás”, aseveró

Montiel también descartó una eventual sanción contra el senador Gerardo Fernández Noroña por las críticas que ha lanzado contra el proceso interno en Michoacán que calificó de poco transparente y justificó que respetan los dichos de Noroña.

“Tiene derecho a expresar su opinión, no lo vamos a sancionar. Solo cuando se denosta a otros compañeros… eso no está bien”, explicó

Montiel desestimó las versiones del coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, quien sostiene que ya hay un acuerdo para realizar una segunda encuesta en Michoacán y aseguró que el petista no acude a las reuniones donde se acordó que los procesos se mantendrán.

INSISTENCIA

Por su parte, Sandoval, insistió en que una segunda encuesta es la única vía para alcanzar un acuerdo con Morena sobre la candidatura de la coalición a la gubernatura de Michoacán y mantener la unidad de la alianza en esa entidad.

Entrevistado en el Senado, el diputado petista descartó que el conflicto pueda derivar en una ruptura entre ambos partidos y aseguró que todavía existe tiempo para resolver las diferencias, pues afirmó que las dirigencias se encuentran en diálogo para mantener la alianza rumbo a las elecciones de 2027.

“Estamos en diálogo” y “hay tiempo suficiente para arreglar muchas cosas”, sostuvo Sandoval, quien reiteró que la realización de una encuesta permitiría construir la unidad en Michoacán.

Ante la posibilidad de que no se concrete ese ejercicio, evitó adelantar una decisión del PT y pidió esperar el desarrollo de las negociaciones.

El coordinador parlamentario defendió sus declaraciones y rechazó los señalamientos de Citlalli Hernández sobre presuntas falsedades. “Nosotros nunca hemos mentido, ni faltamos a la verdad, ni nada. Somos 4T, no mentir, no robar, no traicionar”, respondió.

También afirmó que su partido se conduce por principios y proyectos, además de mantener disposición al entendimiento con sus aliados.

“Vamos a seguir luchando para la unidad, que es lo más importante. Porque solo unidos podemos ganar”, expresó.