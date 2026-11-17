Narcolaboratorios en Sinaloa y Michoacán

La Secretaría de Marina (Semar) localizó y desmanteló tres narcolaboratorios dedicados a la producción de metanfetamina en Sinaloa y Michoacán, como resultado de trabajos de inteligencia realizados en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las acciones representaron una afectación económica estimada en mil 419 millones 256 mil pesos a la delincuencia organizada.

Los operativos permitieron asegurar más de dos toneladas de metanfetamina, miles de litros de precursores químicos y diversas sustancias de uso dual, además de equipo y materiales empleados para la elaboración de drogas sintéticas. Los hallazgos se concentraron en un laboratorio ubicado en Sinaloa y dos más en territorio michoacano.

Aseguran metanfetamina y químicos en Sinaloa

La primera intervención se realizó en el poblado Tanques de Elota, Sinaloa, donde personal de la Marina localizó un laboratorio clandestino utilizado para la fabricación de drogas sintéticas.

En el sitio fueron asegurados mil litros y 800 kilos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos y 210 kilos de sustancias de uso dual, así como materiales utilizados en los procesos de producción de esta droga.

Narcolaboratorios en Michoacán

La segunda acción tuvo lugar en la localidad de Zirúcuaro, en el municipio de Tiquicheo, Michoacán, donde las autoridades encontraron dos instalaciones clandestinas dedicadas a la elaboración de metanfetamina.

En estos inmuebles se decomisaron mil 600 kilos de la droga, 10 mil 830 litros de precursores químicos y cerca de dos mil kilos de sustancias de uso dual. También fueron asegurados tanques, reactores, materiales para la producción de drogas sintéticas y dos vehículos.

Tras los aseguramientos en ambas entidades, las autoridades procedieron a inhabilitar los laboratorios y los materiales encontrados para impedir que las instalaciones pudieran volver a utilizarse en la fabricación de drogas.

De acuerdo con el balance de los operativos, el desmantelamiento de los tres centros clandestinos y el decomiso de las sustancias y equipos representaron un impacto económico de aproximadamente mil 419 millones 256 mil pesos para las estructuras de la delincuencia organizada.