delitos vs infantes La procuradora federal de Protección de niñas, niños y adolescentes (NNA), Fabiola Salas, dijo que la imprescriptibilidad de delitos, impulsada por el SNDIF garantiza los derechos de las víctimas

La procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, aseveró que la cultura de la denuncia es parte fundamental para investigar, juzgar y castigar a quienes cometan algún delito contra niñas, niños y adolescentes.

Durante el 2.º Congreso Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, llamó a impulsar la perspectiva de derechos de las infancias en los tres órdenes de gobierno y en cada acción que favorezca su interés superior.

Asimismo, destacó que la imprescriptibilidad de delitos cometidos contra menores de edad, garantiza los derechos de esta población víctima de algún delito y constituye un avance de acceso a la justicia sin precedente en México.

Al dictar la conferencia magistral “La imprescriptibilidad de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes”, en el Segundo Congreso Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, recordó que en febrero de 2025, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del Sistema Nacional DIF y las 32 procuradurías estatales presentaron escritos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) argumentando que las secuelas psicológicas impiden a las víctimas denunciar de inmediato.

Asimismo, subrayó, la imprescriptibilidad: es aplicable a todos los procedimientos penales cuando las víctimas sean personas menores de edad”, por lo que, abundó, “nunca es tarde para denunciar, dado que el Artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes impide declarar la prescripción en perjuicio de ellas y ellos y el Estado tiene el deber de investigar”.

Al momento de la denuncia, añadió, las autoridades tienen el deber de proporcionar información clara, sencilla y comprensible sobre el procedimiento y la importancia de su participación, incluidos formatos accesibles para personas con discapacidad; implementar mecanismos de apoyo al presentarla, participar en una investigación o proceso judicial con asistencia de profesionales especializados y ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente, su pertinencia, considerando su edad, madurez y estado psicológico.

Asimismo, refirió que a la fecha ya son 18 estados los que se suman a la jurisprudencia del Pleno Regional Centro-Norte, que atienden las resoluciones obligatorias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, para atender asuntos vinculados con la comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes y llamó a las entidades restantes a conocerla y aplicarla para favorecer a las infancias y adolescencias del país.

La procuradora Salas Ambriz llamó a procuradores de justicia de todo el país, para seguir trabajando de manera coordinada, a fin de garantizar a cada niña, niño y adolescente el pleno ejercicio de sus derechos y les invitó a seguir capacitándose para contar con más herramientas que contribuyan a este fin.

También resaltó la importancia de seguir impulsando la perspectiva de derechos de las infancias y adolescencias, en los tres órdenes de gobierno y en cada acción que favorezca su interés superior.