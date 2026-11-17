Jesús Elizondo, diputado del Partido del Trabajo (PT)

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Jesús Elizondo, insistió en la necesidad de realizar una nueva encuesta con Clara Luz Flores para definir quién encabezará la coordinación estatal del proyecto de la Cuarta Transformación (4T) en Nuevo León, al señalar que el proceso interno de Morena no contempló su participación en las mediciones.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el legislador explicó que la propuesta del PT consiste en llevar a cabo un nuevo ejercicio de medición con metodología científica, preguntas distintas y encuestadoras espejo, cuyos criterios serán acordados entre ambos partidos.

Elizondo aclaró que no buscan repetir la encuesta interna de Morena, sino establecer un proceso independiente que permita evaluar a los perfiles de ambas fuerzas políticas bajo las mismas condiciones.

“No es la repetición de un proceso, o sea, nosotros no estamos pidiendo que se repita ninguna encuesta (...) Es un proceso nuevo, o sea, Morena tuvo su proceso interno con sus reglas, con su comisión, con sus preguntas, con su metodología, donde no nos midieron, aunque ellos argumenten que sí”, sostuvo.

El diputado aseguró que cuenta con pruebas de que no fue incluido en las mediciones realizadas por Morena y señaló que su propuesta tiene el respaldo del senador y fundador del PT, Alberto Anaya.

De acuerdo con el planteamiento, la nueva encuesta contemplaría únicamente dos perfiles: Clara Luz Flores, como representante de Morena, y Jesús Elizondo, como propuesta del Partido del Trabajo. El ejercicio podría realizarse entre finales de noviembre y diciembre de 2026.

Asimismo, acusó a Morena de no considerar las mediciones que el PT tenía disponibles para identificar al perfil mejor posicionado en Nuevo León.

El legislador dijo desconocer por qué Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no ha aceptado el acuerdo, pese a que, según su versión, la propuesta se encuentra en negociaciones directas con la dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel.

Durante la entrevista, Elizondo también afirmó que Clara Luz Flores estaría de acuerdo, en privado, con la realización de una nueva encuesta, pues consideró que el ejercicio permitiría confirmar su posicionamiento frente a la propuesta del PT.

Finalmente, el legislador destacó que ha mantenido una postura prudente frente a las diferencias políticas en torno a la definición de la coordinación estatal, con el propósito de fortalecer la alianza de la Cuarta Transformación en Nuevo León.

En ese sentido, contrastó su postura con la de otros integrantes de Morena que han cuestionado públicamente a Clara Luz Flores y aseguró que el PT no enfrenta las divisiones internas que, desde su perspectiva, actualmente existen dentro de Morena en la entidad.