La diplomacia farmacéutica

La cooperación entre México y Canadá en los sectores farmacéutico y biotecnológico busca abrir nuevas oportunidades de inversión, investigación científica y desarrollo industrial. Como parte de este objetivo, la Embajada de México en Canadá recibió en Ottawa a representantes de la industria para explorar posibles alianzas que fortalezcan la producción y la colaboración entre ambos países.

El encuentro contó con la participación de Guy Jean Savoir, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), así como de Paul Place y Judith Viens, representantes de HERC, quienes acudieron en el marco de un simposio organizado por esta última institución.

El embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, informó que la reunión tuvo como propósito impulsar nuevas inversiones y estrechar los vínculos de colaboración científica y tecnológica.

Además la iniciativa se enmarca en los objetivos del Plan México, la estrategia económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la producción nacional, atraer inversiones, incrementar el contenido de origen mexicano en las cadenas productivas y desarrollar sectores industriales de alto valor agregado.

El objetivo primordial es fortalecer la investigación con alianzas que permitan compartir conocimientos, capacidades tecnológicas y experiencias en investigación científica. Asimismo crear alianzas industriales y la resiliencia de las cadenas de suministro farmacéuticas.