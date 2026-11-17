México presenta ADAPTAMX 1.0 en la COP31

El Gobierno de México presentó durante la COP31 en Antalya, Turquía, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, denominado ADAPTAMX 1.0, una estrategia que reúne 33 medidas para anticipar y disminuir los daños provocados por fenómenos como las sequías y las lluvias torrenciales.

El documento fue elaborado mediante consultas con instituciones científicas, comunidades locales, gobiernos estatales y organizaciones no gubernamentales. Su propósito es fortalecer la capacidad del país para responder a los efectos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad de las personas y los territorios ante condiciones meteorológicas extremas.

De las acciones contempladas, 14 están dirigidas a atender las sequías y 19 buscan hacer frente al exceso de lluvias. Entre las propuestas se encuentra promover la captación de agua pluvial en viviendas ubicadas en regiones con mayor riesgo de escasez, como una alternativa para mejorar la disponibilidad del recurso.

La presentación del plan ocurre en un contexto de incremento de las temperaturas en el territorio nacional. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), México registra un calentamiento de 3.2 grados centígrados por siglo, una velocidad superior al promedio global.

Cambio climático amenaza al agua y el alimento

Durante la presentación, el subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Javier Ochoa, destacó que la adaptación no debe considerarse únicamente un asunto ambiental, debido a sus consecuencias en distintos ámbitos de la vida pública.

“La adaptación va más allá de la agenda climática; está directamente relacionada con los riesgos para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la biodiversidad, la salud, la infraestructura y el desarrollo económico”, señaló.

El impacto económico de estos fenómenos también forma parte de los motivos para impulsar nuevas medidas. Las estimaciones de la Semarnat indican que, entre 2018 y 2023, los eventos climáticos extremos ocasionaron pérdidas por 7 mil 200 millones de dólares en México.

En el sector agrícola, las afectaciones acumuladas entre 1990 y 2023 alcanzaron los mil 400 millones de dólares, de acuerdo con las cifras presentadas. Estas pérdidas reflejan los riesgos que enfrentan las actividades productivas ante las variaciones del clima.

ADAPTAMX 1.0 busca complementar las políticas nacionales en la materia, en un país que cuenta desde 2012 con una Ley General de Cambio Climático. El planteamiento también incorpora soluciones basadas en la naturaleza y establece la gestión del agua como uno de sus ejes principales.

Medidas

Las acciones se distribuyen en dos grandes grupos. El primero reúne 14 medidas para enfrentar la falta de agua, mejorar su disponibilidad y fortalecer la respuesta de las comunidades y actividades productivas. La captación de lluvia en viviendas de zonas vulnerables es una de las propuestas mencionadas.

El segundo contempla 19 medidas para reducir los riesgos asociados con lluvias torrenciales, inundaciones y otros daños provocados por precipitaciones intensas. En términos generales, el plan busca proteger a la población, conservar la biodiversidad y disminuir las afectaciones a la infraestructura estratégica y al patrimonio cultural.

La estrategia pretende que las autoridades puedan anticiparse a los riesgos y fortalecer la planeación, en lugar de concentrar sus esfuerzos únicamente en atender las emergencias después de que ocurren. Esto incluye mejorar las decisiones sobre el aprovechamiento del agua, la protección de comunidades y la conservación de ecosistemas.

Durante la presentación, el ambientalista Leonardo Morales Hernández, de Juventudes Interconectadas, consideró que el documento deberá perfeccionarse conforme avance su aplicación. Describió el plan como un “documento vivo” y reconoció que todavía habrá aspectos por incorporar, pues “en adaptación la mejora es continua”.