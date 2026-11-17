Guerra contra el narcotráfico

La treta del narco en torno al territorio ya no consiste en sembrar células de sicarios y halcones expuestos a constantes y feroces enfrentamientos a balazos, sino en negar el acceso a los polígonos y rutas en disputa, o emplazamientos estratégicos como bodegas, laboratorios, casas seguras o fuentes de agua y otros focos de enrriquecimiento ilícito, a base de bombas enterradas en el suelo.

Los campos minados surgieron en Michoacán en 2018 fruto del coqueteo entre exguerrilleros y paramilitares colombianos y los jefes de los cárteles, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación; desde entonces esta entidad ha padecido los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) en demasía (sólo Apatzingán aglutina el 40 por ciento de los decomisos totales en México), hasta anotarse al corte de mayo de 2026 la muerte de 40 personas y graves lesiones en otras 62.

Vía explosivos, el crimen organizado niega el libre tránsito al Estado con tácticas dignas de una insurgencia armada, dificultando el avance y el desdoble del poderío militar mexicano. En lugar de agotar a sus huestes en combates abiertos frente a soldados profesionales, los cárteles minan sus bastiones y los conservan casi intactos mientras desgastan al Ejército y a la unidad antibombas de la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán, en lentas y peligrosas tareas de desminado, en las que poco más de 10 mil soldados y guardias nacionales se hallan empantanados desde hace un año.

Apenas este mes, el día 10, el desminado a cuenta del Ejército pasó reporte. En un desglose preciso de sus actividades, la Defensa adujo que los trabajos se concentran en dos zonas del estado: Apatzingán y Cotija, donde transcurre la Operación Corredor Seguro; el general secretario especificó que esta tarea contempla un total de 318.4 kilómetros de caminos y rutas, de los cuales 267.4 km corresponden a Apatzingán y 51 km a Cotija.

Por primera vez desde que la batalla en serio contra los AEI empezó, el general Ricardo Trevilla explicó que tres unidades de maquinaria pesada, tres vehículos desminadores y cuatro células contra explosivos dirigen la acción bajo la jurisdicción de la 43 Zona Militar. Corredor Seguro pretender despejar, en primer lugar, 14 rutas entre las localidades de Apatzingán-El Alcalde-Loma de Hoyos-El Capire-El Lindero y Naranjo de Chila-Naranjo Viejo, una extensión total de 87 kilómetros que serán barridos por los vehículos De-Mining Unit 2 que las Fuerzas Armadas exhibieron en el Desfile Cívico-Militar del 15 de Septiembre de este año, además de los cargadores frontales que la Defensa adecuó para hacer de desminadores.

Al día de hoy, en una segunda zona de intervención en Cotija, tutelada por la 21 Zona Militar, los desminadores ya lograron despejar 36.3 kilómetros de un total de 51 km proyectados para su intervención.

Allende los avances, aún está por medirse el impacto real de los campos, parcelas y caminos minados en la ralentización del combate a los cárteles y economías ilícitas de la zona. Y como lo acusa el ensayo rescatado por este diario, lo que estos desplegados del narco evidencian es que las fuerzas de seguridad ahora deben planificar operativos en un campo de batalla configurado por sus enemigos, la oficialidad en Michoacán persigue a los criminales en un territorio moldeado por ellos, en la omnipresencia, y no por el Estado.

CIBERESPACIO

El dominio cibernético quizá sea el punto más delicado tratado en el ensayo de Krame y Zerón García. De acuerdo con los analistas, las capacidades del narco en esta materia están ya a la par de las habilidades de inteligencia del Estado, y no nada más del Gobierno Mexicano, también de los Estados Unidos.

Existe un caso paradigmático: Cuando en junio de 2025 el Buró Federal de Investigación (FBI) de EU admitió que un hacker al servicio del Cártel de Sinaloa (CDS) identificó al Agregado Legal del FBI en la embajada estadunidense en la Ciudad de México, en 2018, y hackeó su línea de telefonía celular, así como su equipo móvil, para obtener registros de llamadas y datos de geolocalización; con estos dos paquetes de información intervino luego redes de cámaras de vigilancia en la capital mexicana para identificar a las personas con las que el agente se reunía, así el cártel del Chapo dio con informantes, testigos, colaboradores y otros agentes. Según la cúpula del FBI, esta irrupción derivó incluso en el asesinato de algunos informantes y la intimidación de otros.

Este es un sólo evento bien documentado en el que los narcohackers intervinieron no sólo la red privada de un activo estadunidense, también entraron en la red de servicios públicos de seguridad del Estado mexicano para ver lo que este ve, el narco empleó quirúrgicamente auténticos aojamientos de contrainteligencia dignos del Mossad, la CIA o el MI6.

Los investigadores rescatan otro ejemplo, el de los Tr4nsHack, grupo al servicio de CyberCartel. En octubre pasado la empresa de ciberseguridad Straiker informó que esta célula de narcokackers habría parasitado los servidores de más de 400 bancos e instituciones financieras en toda América Latina, bajo un alias denominado Hexagon Security Labs México, los operadores de Tr4nsHack crearon un sistema operativo al que nombraron CARLIYOS que se coordinó con varios modelos comerciales de Inteligencia Artificial, como Claude, Grok y Kimi, para ordeñar datos e interferir en el sistema de pagos interbancarios de México, el SPEI. La vocería de Straiker adujo que los cyberdelincuentes obtuvieron datos bancarios y financieros de al menos 4,493 entidades, entre personas y empresas, 2,911 direcciones de correo electrónico y 903 números de cuenta. CyberCartel trabaja en mancuerna con organizaciones del narcotráfico desde 2012.

En este frente de batalla México es particularmente vulnerable. Ya antes Crónica rescató un informe del centro de investigación, análisis y desarrollo de inteligencia de amenazas FortiGuard Labs, propiedad de la multinacional estadunidense de ciberseguridad Fortinet, que resalta la particular vulnerabilidad de nuestro país a sufrir ataques de piratas informáticos dado que carece de un blindaje adecuado y de un sistema de defensa con Inteligencia Artificial; el documento reveló que México registró durante todo el 2025 al menos 58.1 billones de intentos de ciberataques, es decir, 158 millones 904 mil por día.

De tales intentos de ataque, Fortinet advierte que los principales objetivos son dependencias de gobierno, empresas e instituciones financieras. La firma sostiene que los ataques seguirán y que la vulnerabilidad mexicana crecerá en tanto el poder legislativo no actúe para frenar el rezago en esta materia que se arrastra con respecto a otras naciones de la región como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay, donde sí se cuenta con una Ley General de Ciberseguridad Unificada, una agencia especializada e independiente a nivel federal y una estrategia nacional actualizada.

La situación es tan grave que, a nivel internacional, México figura como el segundo país más expuesto a ciberataques impulsados por Inteligencia Artificial, con un 29 por ciento de su infraestructura digital en situación de riesgo, de acuerdo con el medio español especializado en sistemas tecnológicos y de negocios IT-Reseller. Y la atención en este asunto parece un tanto caótica, pues a nivel federal la ciberseguridad recae entre la Guardia Nacional, a través de su Dirección General Científica y el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT-MX) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), apoyadas por la Policía Cibernética, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). No existe una respuesta unificada ni un monto específico para ciberseguridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación; tanto en el esquema de Gobierno, como en la partida presupuestal, los recursos para protección digital están fragmentados dentro de rubros generales como tecnología, inteligencia e infraestructura operacional en una miríada de distintas dependencias.

Ahora bien, frente a los billones de intentos de ciberataques en 2025, el Gabinete de Seguridad federal dio cuenta de la contención de 22 mil 217 “eventos de ciberseguridad” del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, mismo periodo en el que dijo haber capacitado a 749 elementos navales “en temas de seguridad de la información y ciberseguridad”, al tiempo que actualizó, en abril de este año, la llamada Estrategia Institucional para el Ciberespacio 2025–2033 “a fin de establecer en la Secretaría de Marina lineamientos y cursos de acción para la conducción de operaciones ofensivas y defensivas de ciberseguridad”. En un ejercicio bilateral, el gabinete destacó la participación de la SEMAR en un diálogo estratégico con el Comando Norte de los Estados Unidos (NorthCom) en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, y en enero 13 marinos habrían participado en un entrenamiento intermedio en plataformas de simulación tipo Cyber Range, orientado al diseño de escenarios tácticos de ciberseguridad; todas estas medidas expuestas en el Segundo Informe de Gobierno de la titular del Ejecutivo federal, hablan de acciones emprendidas únicamente por la Armada de México, quedando fuera del documento cualquier otro esfuerzo interinstitucional en aras de la seguridad en el ciberespacio y la prevención de ataques cibernéticos. Así, el apartado “Ciberseguridad y Ciberdefensa” merece en el informe de la Presidencia una extensión de 441 palabras.

Hoy los cárteles pueden atacar el sistema financiero mexicano echando mano de herramientas como la Inteligencia Artificial y no existen elementos para creer que no lo harán en el futuro cercano cuando el cerco que la denominación terrorista internacional les constriña con mayor firmeza, al menos en lo económico. Lo que queda para nuestro país es legislar por marcos de adquisición e innovación en ciberseguridad para antiparse al daño que los narcohackers pueden ejercer, así como para negarles aquellos dones de omnipresencia y panóptico que en todo caso deberían ser exclusivos de los servicios de inteligencia del Estado.

LA COMUNICACIÓN

Con Starlink, el sistema de internet satelital de la empresa Space X, propiedad del estadunidense Elon Musk, la posibilidad de obtener una conexión estable y prolongada en zonas remotas, como sierras, desiertos, montañas y océanos, es hoy una realidad, pues el magnate ha colocado en órbita cerca de 13 mil satélites, desde 2019, para lograr que la red tenga un alcance casi global.

Este servicio funciona en México desde 2021 y desde entonces ha sido adoptado extensivamente por los grupos criminales como una alternativa para mantener con eficiencia las comunicaciones en las serranías donde operan, allá solía perderse la cobertura tradicional de internet y, en el mejor de los casos, se dependía únicamente de las señales de radio. No obstante, su uso por parte del hampa ha sido documentado también en centros de monitoreo clandestino tipo C4 pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez, en Chihuahua; o a los Chapitos, en Sinaloa. En este último estado las autoridades hallaron en mayo de 2025 un túnel de 15 metros de longitud provisto con este mismo sistema de comunicación e internet, por no mencionar los avistamientos de camiones monstruo, con blindaje artesanal, que llevan al exterior paneles receptores de la compañía de Musk.

Tras la operación que pretendía capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en marzo de este año, se hizo evidente la predilección del narco por la conectividad satelital de Starlink, pues las autoridades encontraron múltiples equipos de la compañía en la que fue su última morada, en el Country Club de Tapalpa, Jalisco. Y no sólo eso, los equipos asegurados eran Starlink Mini, la versión portátil de los receptores, listos para usarse dentro o fuera de vehículos e incluso para acompañar a células de sicarios movilizados a pie en la ruralidad y en zonas con baja o nula cobertura de telecomunicaciones tradicionales.

Los cárteles han encontrado así la panacea para los problemas comunicacionales de antaño, Starlink permite a los criminales conectarse donde no existe infraestructura alguna, de forma portátil y en movimiento. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional inició en septiembre de 2025 un proceso de adquisición de 263 terminales satelitales de Starlink, de “servicio de internet empresarial” para las unidades operativas. La operación se suma a la compra realizada en agosto de 2023, cuando la dependencia adquirió 2 mil 222 terminales por 224 millones de pesos, sobre la cual pagó 2.5 millones adicionales, en abril de 2024, por un sistema de interconexión.

Voces críticas en D.C. han sugerido que la expansión de Starlink y la temprana adquisición del sistema por parte del narco forzó a la Defensa Nacional a migrar parte de sus comunicaciones internas del sistema Mexsat, principalmente del satélite Morelos 3, hacia los orbitales de Musk. Asimismo, se esgrime la necesidad de brindar acceso a las fuerzas armadas mexicanas a la versión militar de Starlink, llamada Starshield, empleada por el ejército ucraniano en su cruzada contra Rusia. Esto daría una significativa ventaja comunicacional al Estado sobre aquella que obtiene el narco de la versión comercial a la que cualquier persona en México tiene acceso con planes desde 2 mil pesos mensuales.

Desde la tribuna internacional, se esgrime que bien podría ser el mismo Elon Musk quien ofrezca a las autoridades mexicanas la posibilidad de establecer bloqueos a su red de satelites para ciertos equipos, ello exigiría sin duda un esfuerzo descomunal de rastreo y/o registro de las plataformas una vez que son adquiridas, pero para nada representa una tarea imposible dado que el magnate ya conjura restricciones a los servicios que le contratan las defensas ucranianas cada vez que sus acciones contravienen los cálculos de Donald Trump, como cuando los drones de Zelenski bombardean infraestructura energética rusa.

Sea como fuere, el panorama general sugiere que los sortilegios del narco apuestan cada día por la vanguardia tecnológica y la ubicuidad mientras el Estado aún lucha por ponerse al día, claras vetas de oportunidad surgen ahora para las fuerzas de seguridad .

*Nuevas amenazas emergentes de los cárteles mexicanos:

Ghaleb Krame y Eduardo Zerón.