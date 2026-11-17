Rosa Icela Rodríguez pide evitar bloqueos carreteros en el Bajío

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a los productores agrícolas del Bajío a privilegiar el diálogo y evitar bloqueos carreteros, al considerar que no existen motivos para realizar movilizaciones debido a que el Gobierno federal mantiene abiertos los canales de atención para resolver sus demandas.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria aseguró que las mesas de negociación continúan disponibles tanto en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) como en Gobernación, además de que existe coordinación con los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro para dar seguimiento a las posibles movilizaciones y atender los planteamientos pendientes.

“Lo que nosotros queremos decirle, y aprovecho esta pregunta, decirle a los productores que el Gobierno de México tiene permanentemente abiertas las puertas para llevar a cabo un diálogo respetuoso y pacífico”, expresó.

Rodríguez indicó que, si algún productor considera que no recibió atención, las autoridades darán seguimiento a su caso. También reconoció que existen demandas relacionadas con los gobiernos estatales, por lo que planteó mantener las conversaciones para encontrar soluciones.

Entrega apoyos al campo sin intermediarios

La titular de Gobernación explicó que los recursos destinados al campo se entregan directamente a los productores y no a las organizaciones, luego de señalar que una de las agrupaciones que participa en las movilizaciones solicita recibir apoyos por esa vía.

Como parte de su argumento, informó que el Gobierno federal destina 26 mil millones de pesos en apoyos directos para el sector agrícola y sostuvo que los beneficiarios reciben los recursos sin intermediarios.

Asimismo, aseguró que existe disposición para reunirse de inmediato con los dirigentes de las organizaciones que soliciten una mesa de trabajo, con el propósito de escuchar sus planteamientos y atender las inconformidades.

Gobernación pide evitar afectaciones a la población

Rodríguez señaló que el Gobierno federal respeta el derecho a la libre manifestación, pero subrayó que también debe proteger los derechos de las personas que utilizan las carreteras y podrían verse afectadas por los bloqueos.

Por ello, reiteró el llamado a los productores del Bajío para mantener las negociaciones y evitar acciones que interrumpan el tránsito, al considerar que existen espacios institucionales para atender sus demandas.

“No hay necesidad de bloquear ni de afectar a la población porque existen canales de diálogo abiertos y siempre la disposición institucional para encontrar soluciones”, afirmó.