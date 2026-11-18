Luis Carlos Ugalde, ex presidente del entonces IFE que calificó esa elección del 2006 (La Crónica de Hoy)

El ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien arbitró la elección del 2006, donde Morena acusa un presunto fraude electoral acusó al ex presidente Vicente Fox de emitir declaraciones erráticas y “profundamente irresponsables” luego de que asegurara que hizo ganar a Felipe Calderón la Presidencia de la República en ese año con lo cual solo alienta la confrontación.

“Decir que él hizo que ganara Calderón o incluso que no le hubiera transmitido la banda presidencial, es claramente algo que genera confusión, que genera crítica y que alienta la confrontación, por supuesto”, aseveró

Recalcó que Fox no era el presidente del IFE ni tampoco intervino en la votación y menos fue el responsable de organizar esa elección, por lo cual es un acto de arrogancia adjudicarse el triunfo de Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador en el 2006.

Incluso Ugalde recordó que en febrero del 2006, el IFE aprobó un acuerdo de neutralidad justo para callar al presidente Fox, porque sus declaraciones habían sido muy contaminantes de la elección.

El ex presidente del IFE, consideró que la comisión que busca activar Morena en la Cámara de Diputados para investigar esa elección es una buena oportunidad para saber lo que sucedió en realidad aunque el problema que tiene es que ya emitió su veredicto desde su nombre: Comisión para investigar el fraude electoral del 2006.

“Esta comisión es una oportunidad para reflexionar sobre la legalidad, la calidad y los desafíos de la democracia mexicana., el gran problema es que se convierta simplemente en un mecanismo de propaganda para reafirmar consignas políticas en lugar de una oportunidad para deliberar, analizar y poder fortalecer los, procesos electorales en México”, advirtió

Asimismo considero que esa comisión también debe analizar cuáles eran las condiciones de la competencia electoral y el contexto de prácticas políticas que en México han sido muy dañinas para la calidad de la democracia, como es la movilización y compra del voto así como la intervención de funcionarios públicos en procesos electorales.

“Esta comisión una gran oportunidad, que es reflexionar globalmente sobre lo que ocurrió en la elección y separar cada uno de sus componentes: si hubo o no hubo alteración deliberada de la votación para hacer que ganara uno en lugar de otro”, indicó

El problema de esta comisión especial –insistió--es que ya concluyó antes de haber empezado, es decir, el nombre de la comisión habla de que ya hay un veredicto cuando este debiese ser la conclusión de la comisión, que se llame la Comisión Especial del Fraude Electoral implica que se trata de un posicionamiento político.

“A mí me gustaría que esta comisión fuera una oportunidad para evaluar la calidad, las condiciones, la legalidad de la elección de 2006. Por cierto, muchos de esos factores que ocurrieron en 2006”, asevero

Acusó que ahora se critica la intervención del presidente Fox en el 2006 pero lo mismo sucedió en el 2024 .