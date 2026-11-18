Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado entrega Presea “Lázaro Cárdenas” 2024 y 2025, a 42 estudiantes y académicos destacados del IPN. En el marco de la ceremonia aprovechó la oportunidad para anunciar un incremento del 10% al presupuesto del Politécnico Nacional

Con la representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, entregó las preseas “Lázaro Cárdenas” 2024 y 2025 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a 42 estudiantes y académicos destacados de los niveles Medio Superior, Superior, Maestría y Doctorado.

Dicho galardón constituye la máxima distinción al Mérito Politécnico y reconoce la excelencia académica, docente, de investigación y directiva de las y los integrantes de la comunidad politécnica.

Durante la ceremonia, el funcionario federal anunció un incremento de 10% al presupuesto del Politécnico para 2027, en reconocimiento a sus logros y avances en materia de ciencia, tecnología e innovación, en beneficio de la sociedad y del país.

Acompañado del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, Delgado Carrillo enfatizó que “la grandeza del Politécnico reside en una comunidad que, durante generaciones, ha sabido transformar el conocimiento en oportunidades y la ciencia en un instrumento al servicio de México.

“Hoy -abundó-, tenemos la oportunidad de honrar ese legado, demostrando que la pluralidad de ideas y la participación democrática son fundamentales para fortalecer la vida del Instituto Politécnico Nacional”, resaltó.

Al encuentro también asistieron ; de la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Celina Peña Guzmán, y del secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia.

Tras la entrega de los galardones, Mario Delgado señaló que la Presea “Lázaro Cárdenas” representa y consolida la identidad de una institución que surgió hace 90 años para responder a un profundo proyecto de transformación nacional, impulsado por el presidente Lázaro Cárdenas, vinculado al bienestar social y al desarrollo industrial y tecnológico de México y del mundo. Destacó que, gracias a su sólida formación académica, actualmente constituye uno de los principales brazos tecnológicos del país.

Reconoció el esfuerzo, los resultados y el compromiso ético de las y los galardonados, quienes son ejemplo e inspiración para México. “Ustedes son el rostro de un Instituto que avanza y que es fundamental para garantizar el derecho a la educación. Desde la SEP trabajamos hombro con hombro para que esta gran institución siga siendo emblema de la soberanía, con un Politécnico democrático, vigoroso y vanguardista”, expresó.

“Nuestro Politécnico, patrimonio de todas y todos los mexicanos, ha vivido en los últimos años una etapa de consolidación. Su presencia se reconoce en la vida diaria de la nación, mediante su participación en diversos proyectos de desarrollo y obras de vanguardia. Analiza la actividad productiva de 79 municipios y fortalece directamente sus polos de desarrollo, donde aporta supervisión ambiental, estudios de sustentabilidad y formación especializada para más de 4 mil 300 estudiantes en los campos de energía sustentable y movilidad”, destacó.

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, recordó que el origen del Politécnico es único, pues se fundó al integrar escuelas centenarias que ya existían y recoger la herencia de batallas ganadas, ideales consolidados y proyectos que buscaban encauzar la historia hacia un objetivo común: la justicia social.

La auténtica excelencia del Politécnico afirmó, radica en la fortaleza de una institución construida por todas y todos sus integrantes, una comunidad que, mediante el esfuerzo colectivo, ha contribuido a hacer de México un país tecnológicamente fuerte y distinto.