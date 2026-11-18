El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, no descarta que su partido vaya en solitario por las gubernaturas de Michoacán, Nuevo León y Zacatecas (Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Incierta alianza PT-Morena — Decididos a despejar dudas y conocer de manera directa si van en alianza con Morena en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas o en solitario, el Partido del Trabajo realizará a fines de noviembre o los primeros días de diciembre sus propias encuestas para medir las preferencias electorales.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, confirmó que aún se mantiene abierta la posibilidad de competir sin Morena en las elecciones de 2027 en esos tres estados, donde persisten diferencias con el partido guinda, luego de la designación de los coordinadores por la defensa de la soberanía tras la primera medición que dejó inconformes a diversos sectores de la 4T, entre ellos el Partido del Trabajo.

Anaya señaló que hay una mesa nacional en la que, de acuerdo con el calendario, se van definiendo estados en los que se firman los convenios locales, y estas entidades están encorchetadas ante la falta de un acuerdo que impulse una sola candidatura.

El dirigente petista aseguró que en el caso Michoacán el respaldo a Raúl Morón es un tema de justicia y por eso el PT mantiene su apoyo con el senador con licencia para buscar la gubernatura.

“Nuestro partido de manera clara apoya al senador Raúl Morón, es nuestra propuesta de abanderado y estamos claros de que tienen que trabajar situaciones de acuerdo; nuestro partido va a realizar encuestas a finales de este mes y principios del que entra, y a partir de esas encuestas vamos a tomar decisiones”.

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