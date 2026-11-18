Alberto Anaya no descarta escenarios en el 2027

El Partido del Trabajo (PT) mantiene abierta la posibilidad de competir sin Morena en las elecciones de 2027 en Michoacán, Zacatecas y Nuevo León, entidades donde persisten diferencias en la definición de candidaturas y los acuerdos de coalición, reconoció el líder de ese partido, Alberto Anaya.

De hecho, el dirigente adelantó que su partido realizará encuestas a finales de noviembre o principios de diciembre para medir las preferencias electorales y, con base en esos resultados, tomar decisiones sobre sus abanderados y la conveniencia de construir o no, alianzas con Morena.

Aunque insistió en que el PT apuesta por la unidad de la Cuarta Transformación y descartó adelantar una ruptura, dejó abierta la posibilidad de que la alianza oficialista no se concrete en las tres entidades donde actualmente existen diferencias.

En particular, Anaya ratificó que el PT respaldará al senador Raúl Morón Orozco como su propuesta para encabezar la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación en Michoacán, en medio de las diferencias que mantiene el legislador con otros grupos de Morena por la definición de la candidatura.

“De manera clara, apoyo al senador Raúl Morón, es nuestra propuesta como abanderado en la coordinación de la Cuarta Transformación”, sostuvo.

Explicó que Morón deberá resolver primero sus diferencias y construir acuerdos al interior de Morena, mientras el PT realizará su propio ejercicio demoscópico para evaluar el respaldo ciudadano a su propuesta.

Precisó que las encuestas se levantarán entre finales de este mes y principios de diciembre y que, a partir de sus resultados, tanto el senador como la dirigencia petista tomarán decisiones sobre el rumbo electoral en Michoacán.

Cuestionado sobre si el PT podría postular por su cuenta a Morón en caso de que no alcance un acuerdo con Morena, Anaya evitó descartar ese escenario.

“Hay tiempo. No adelantemos vísperas”, respondió al señalar que las diferencias en la selección de candidaturas son habituales entre los partidos y también repercuten en las negociaciones con sus aliados.

El coordinador parlamentario identificó a Michoacán, Zacatecas y Nuevo León como los tres estados que permanecen “encorchetados” en las negociaciones de la Mesa Nacional de Candidaturas, encabezada por Citlalli Hernández, donde existe un calendario para discutir los acuerdos en cada entidad.

Anaya aseguró que las conversaciones avanzan y que el PT mantiene su disposición a construir candidaturas comunes, aunque reconoció que todavía no hay definiciones en esos estados.

La controversia en Michoacán ocurre mientras Morena enfrenta diferencias internas por la eventual postulación de Morón, quien busca nuevamente competir por la gubernatura después de que en el proceso electoral anterior no pudo participar debido a la cancelación de su candidatura por parte de las autoridades electorales.

Anaya defendió el respaldo petista al senador al considerar que su exclusión en aquella contienda representó una injusticia. Recordó que la decisión estuvo relacionada con una irregularidad en la presentación de un informe de gastos por aproximadamente 20 mil pesos.

Afirmó, sin embargo, que el apoyo a Morón no responde únicamente a una reivindicación por lo ocurrido en la elección pasada, sino también a que lo considera la mejor opción para encabezar el proyecto político en Michoacán.

El dirigente también fue cuestionado sobre las declaraciones del coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, quien ha sostenido que existían acuerdos con Morena para realizar nuevos ejercicios de medición de preferencias.

Ante ello, Anaya llamó a mantener el respeto a los procedimientos internos de Morena y evitar que las diferencias públicas compliquen las negociaciones entre ambos partidos.

Incluso, al preguntársele por el llamado de que el PT debía serenarse, respondió que tanto Morena como su partido mantienen la calma y que todavía existe tiempo para alcanzar entendimientos.

Anaya explicó que las diferencias actuales deben entenderse dentro de los distintos calendarios electorales, pues todavía no existe formalmente una coalición federal entre Morena, PT y Partido Verde para los comicios de 2027.

Indicó que el acuerdo nacional se prevé firmar a mediados de diciembre y que, hasta entonces, no tendrá existencia jurídica como coalición federal.

Detalló que el proceso contempla acuerdos diferenciados para las elecciones de gubernaturas, diputaciones locales y presidencias municipales, cada uno sujeto a los tiempos, calendarios y disposiciones legales de las entidades.

Como ejemplo, mencionó el caso de Guerrero, donde la coalición correspondiente ya fue registrada y adquirió validez dentro del marco jurídico estatal, luego de que el plazo para formalizarla venció el 12 de noviembre.

El senador sostuvo que las negociaciones nacionales todavía deben desahogarse y que posteriormente se discutirán los acuerdos para las candidaturas legislativas.

También aclaró que una coalición electoral no significa necesariamente la existencia de una coalición de gobierno, pues se trata de figuras distintas.