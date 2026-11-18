Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado, convocó a los titulares de las Subsecretarías de Educación Básica de todo el país a mantener fuera de los planteles educativos la comida chatarra, así como fortalecer las acciones que permitan garantizar entornos escolares saludables y la restricción de uso de teléfonos celulares en horarios escolares

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la importancia de mantener las escuelas libres de comida chatarra y evitar que estos productos regresen a los planteles, a fin de consolidar hábitos saludables y fomentar entre las y los estudiantes el consumo de alimentos naturales y nutritivos.

“Se logró con éxito sacar los productos chatarra de las escuelas, porque es uno de los ejes articuladores de la Nueva Escuela Mexicana, es lo que se les enseña a los niños en el aula, pero no se debe aflojar el paso”, expresó, al inaugurar la Reunión Nacional de Subsecretarías de Educación Básica “Intercambio Nacional de Experiencias para el Fortalecimiento de la Educación Básica”.

En el encuentro, el funcionario federal convocó a los asistentes a fortalecer las acciones de la Nueva Escuela Mexicana para garantizar entornos escolares saludables y una formación integral de niñas, niños y adolescentes.

Ante titulares de las Subsecretarías de Educación Básica de todo el país, Delgado Carrillo señaló que aún existe presión de las grandes empresas para que estos productos (la comida chatarra) regresen a los planteles.

HEMOS GANADO UNA BATALLA, PERO NO NOS DEBEMOS DESCUIDAR

Delgado Carrillo enfatizó que en la prohibición de comida chatarra dentro de los planteles educativos: “les hemos ganado todo en tribunales y creo que, por los antecedentes que tenemos ya en la Corte, va a ser muy difícil que esto se revierta. Creo que es una batalla que vamos a ganar y ha costado mucho trabajo, pero no nos debemos descuidar”.

Asimismo, llamó a reforzar el cumplimiento de la regulación sobre el uso de teléfonos celulares en primarias y secundarias. “Creo que hay una recepción muy favorable por parte de los padres, madres de familia y también de los maestros. Fue una decisión que tomamos aquí en conjunto y ha tenido un impacto favorable”, dijo.

Aunado a lo anterior, solicitó el apoyo de las autoridades educativas para seguir impulsando la estrategia “Vive saludable, vive feliz” e invitar a madres y padres de familia a llevar a sus hijas e hijos a las clínicas del sector salud, donde pueden recibir orientación nutricional, atención para las caries y recoger sus lentes, todos estos servicios de manera gratuita.

También los convocó a promover la formación de coros en las escuelas, con el propósito de realizar encuentros regionales durante enero y febrero que fortalezcan la convivencia entre estudiantes, docentes y familias.

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez, afirmó que en este gobierno no se concibe la educación como un tema meramente administrativo, sino desde su mensaje más potente, que es “la justicia social, y como el espacio donde se ejercen los derechos, se abren los horizontes y se siembra la esperanza para construir un país más justo y en paz”.

Señaló que el intercambio nacional de experiencias que convoca a las autoridades educativas adquiere una dimensión eminentemente humanista. “Venimos a este espacio a compartir lo que funciona, a reconocer con madurez los pendientes históricos que compartimos y a mirar de frente los desafíos a los que nos enfrentamos”.