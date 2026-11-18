Avioneta se desplomó e incendió en Apodaca, Nuevo León. Los seis tripulantes de la avioneta sobrevivieron con lesiones menores. (Redes Sociales)

Un aparatoso accidente aéreo se registró durante la tarde de este miércoles 18 de noviembre en Apodaca, Nuevo León, luego de que una avioneta con seis personas a bordo se desplomara sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y terminara envuelta en llamas.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Norte, donde la aeronave perdió potencia durante el despegue y terminó impactándose sobre la vialidad. Pese a la magnitud del accidente y al posterior incendio de la aeronave, Protección Civil de Nuevo León confirmó que los seis ocupantes sobrevivieron sin presentar lesiones de gravedad.

¿Cómo ocurrió el desplome de la avioneta en Nuevo León?

El accidente habría sido reportado a las 13:52 horas de este miércoles, cuando la avioneta terminó por desplomarse en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo a la altura del kilómetro 24 frente al Aeropuerto Internacional del Norte.

La aeronave era una Piper Malibu 46 con matrícula XB-MKC, la cual habría perdido potencia al poco tiempo de haber despegado, por lo que tiempo después de atravesar la malla perimetral del aeropuerto, terminó sobre la carretera.

El momento fue captado por automovilistas transitando por la zona, quienes publicaron los videos e imágenes en redes sociales, donde se observa como la unidad atraviesa los carriles pasando a escasos metros de los conductores.

Tras el impacto, la aeronave comenzó a incendiarse, generando una columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la zona. Los seis ocupantes lograron salir de la avioneta antes de que las llamas consumieran gran parte de su estructura.

¿Cuál es el saldo oficial de lesionados por el desplome de la avioneta en Nuevo León?

Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, confirmó que en la aeronave viajaban cuatro pasajeros y dos integrantes de la tripulación, quienes únicamente presentaron golpes menores.

De acuerdo con el comunicado de Protección Civil estatal, los ocupantes fueron valorados por los servicios de emergencia y ninguno presentó lesiones que requirieran atención hospitalaria urgente.

La identidad de las seis personas sobrevivientes de la avioneta desplomada en Nuevo León son las siguientes:

Tripulación: David Coronó Cabrero de 41 años y Alan Adrián Cuevas Loo de 25 años.

Pasajeros: José Luis Villaseñor Sánchez de 56 años, Armando Ezequiel Mata de 42 años, Carlos de Alejandro Castillo Pérez de 40 años y Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso de 36 años.

De acuerdo con declaraciones del director de Protección Civil de Nuevo León, la aeronave tenía como destino la ciudad de Poza Rica, Veracruz.