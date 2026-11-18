Zoé Robledo, director general del IMSS CIUDAD DE MÉXICO, 29SEPTIEMBRE2026.- Zoé Robledo, director general del IMSS, durante la conferencia Mañanera del Pueblo, en la que se informó sobre los avances del sector salud. Zoé Robledo Aburto afirmó que continúan las investigaciones por el fallecimiento de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 en Durango y sostuvo que los hallazgos serán informados de manera prioritaria a las madres y padres de familia. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará durante seis meses un análisis de la Modalidad 40 para identificar posibles abusos, fraudes y mecanismos de financiamiento irregular que pudieran representar una carga para las finanzas públicas, sin que ello implique suspender este esquema ni modificar, por ahora, la ley o su reglamento.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que las personas que actualmente reciben una pensión bajo esta modalidad no tendrán ninguna afectación, al igual que quienes ya firmaron un convenio y cuentan con plazos y montos establecidos.

“En este momento está todo como estaba antes”, puntualizó al descartar que exista la intención de cancelar la Modalidad 40 o suspender su funcionamiento.

Precisó que todavía no existe una decisión sobre eventuales cambios legislativos, pues primero se necesita contar con información suficiente sobre el impacto y las condiciones en que operaron los esquemas que están bajo revisión.

El tema llegó a la Cámara Alta a petición del coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, quien invitó personalmente al titular del IMSS para dialogar sobre los alcances del acuerdo y atender las inquietudes que han surgido entre legisladores y trabajadores.

La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a trabajadores que dejaron de cotizar continuar realizando aportaciones al IMSS para incrementar sus semanas cotizadas y, en determinados casos, mejorar el monto de su futura pensión.

El titular del IMSS explicó que el Consejo Técnico del Seguro Social aprobó un acuerdo para desarrollar este estudio y revisar los mecanismos que se están utilizando, particularmente aquellos mediante los cuales algunas personas habrían recurrido a créditos para financiar sus aportaciones y posteriormente trasladar el costo al erario público.

En entrevista en el Senado, el funcionario subrayó que el objetivo es evitar que estas prácticas tengan repercusiones en los recursos destinados a garantizar la seguridad social de los trabajadores.

Robledo explicó que el periodo de seis meses permitirá distinguir entre quienes utilizaron regularmente este mecanismo y aquellos casos en los que se hubieran presentado irregularidades.

Los resultados del análisis servirán para determinar si posteriormente resulta pertinente impulsar alguna modificación legal.

EXPLICACIÓN A DETALLE

Por su parte, Mier explicó que, aunque ya concluyó el ciclo de comparecencias correspondiente a la glosa del Informe de Gobierno, consideró necesario abrir un espacio específico de análisis sobre la Modalidad 40, debido a la preocupación que existe respecto a sus posibles implicaciones.

Adelantó que propondrá a la Jucopo organizar una reunión de trabajo con las comisiones unidas de Seguridad Social y del Trabajo, a fin de que Zoé Robledo explique detalladamente el alcance de las medidas aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS.

El senador señaló que también planteará la posibilidad de que participe la directiva de la Comisión de Salud, aunque insistió en que el propósito central del encuentro será abordar exclusivamente la situación de la Modalidad 40.

Por su parte, Robledo consideró importante mantener el diálogo con los legisladores de las comisiones involucradas, para explicar por qué se determinó realizar la revisión y cuáles son los mecanismos que se pretende fortalecer.