Gobernador de Puebla El gobernador de Puebla Alejandro Armenta resaltó que en el pasado la entidad estuvo gobernada por huachicoleros "cómplices del saqueo", y hoy la entidad se ve beneficiada con la entrega de pétreos, por el combustible recuperado "es impresionante el apoyo de Pemex cuando trabajas con ellos"

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, advirtió que hoy la entidad se está viendo beneficiada por la recuperación de combustibles robados a Petróleos Mexicanos, el denominado “huachicol”, cosa que antes no ocurría porque “el robo de combustibles se daba con la complicidad de los gobiernos estatales y municipales”.

En conferencia de prensa, desde las oficinas de la representación de la entidad poblana en la Ciudad de México, el mandatario estatal aseveró: “llevamos 3.8 millones de toneladas de pétreos recuperados, que antes se robaban con la complicidad de los gobiernos estatales y municipales, así se gobernaba en Puebla. El gobierno de Puebla era el cómplice del huachicoleo y por eso no les daban pétreos”.

“A pesar de que en la Sierra Norte hay pozos petroleros, no las daban pétreos porque el gobierno desde el gobernador, hasta el secretario de gobierno, el secretario de seguridad, el director de la policía, eran -acusó-, los que protegían a los huachicoleros imagínense un gobierno huachicolero”.

Ahora, enfatizó, (Pemex), ya nos dieron maquinaria, nos han dado patrullas, nos han dado tinacos, diesel, gasolina, es impresionante el apoyo de Pemex cuando trabajas con ellos ,y esto se debe al trabajo de la Guardia Nacional, de la Sedena, de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública".

Al respecto, el secretario de Infraestructura de aquella entiad, José Manuel Contreras de los Santos, resaltó que “nunca antes en Puebla se habían pavimentado 28,000 calles en un año, el equivalente desde Puebla hasta San Luis Potosí. El año pasado de Puebla a la Ciudad de México a la salida a Toluca”.

En este mismo sentido, el mandatario Armenta Mier adelantó que el próximo año se pavimentarán 30,000 calles, “seguramente llegaremos a casi 650 kilómetros, porque el próximo año vamos a tener 19 trenes de pavimentación distribuidos en el estado”.

Asimismo, advirtió la transformación de la entidad, con el apoyo de maquinaria de pavimentación se ha consolidado, y que ha permitido drenar las bóvedas del Río San Francisco que durante 80 años no habían sido atendidas.

Advirtió que hoy la cara de Puebla comienza a cambiar gracias a los trabajos que se realizan a través de 14 módulos de maquinaria independientemente de los 13 trenes de pavimento.

“Es maquinaria que se puede meter en los ríos, en Pantepec se metieron al río y reencausaron el cauce, que se había prolongado por las inundaciones... Son máquinas especializadas que pueden hacer cortes de piedra de tepetate”, enfatizó.

En su oportunidad, Laura Artemisa García Chávez secretaria de Bienestar destacó logros de programas como el comunitario “Por amor a Puebla” con 4,482 acciones, Programa de Becas de Conectividad para el Bienestar con 78,901 beneficiados, el Programa Agua para el Bienestar con 67,930 entregas, por mencionar algunos.

Además, a través del programa de obras comunitaria en el 2025, se realizaron 240 proyectos de calles y 86 de guarniciones y banquetas con una inversión superior a los 105 millones de pesos.

Para este año se tiene contempladas 514 acciones en materia de calles y 206 en el programa de guarniciones y banquetas con recursos superiores a los 243 millones de pesos.

A través del Programa Agua para el Bienestar se han logrado atender 67,930 entregas atendiendo a12,583 familias, aunque el número de total beneficiarios indirectos ha superado las 44 mil personas.

El gobernador Alejandro Armenta acusó que gobiernos neoliberales privatizaron el agua, “los mismos que hipotecaron al estado con el museo barroco lo cual es una tragedia”, así como el depósito y la transformación de la basura, que es competencia municipal, y contrario a ello, se dieron concesiones de tiraderos totalmente irregulares.

Administraciones del pasado que privatizaron el agua, el alumbrado público, los desechos orgánicos, los tiraderos “endeudaron a Puebla, todavía tenemos que pagar cerca 1,050 millones de pesos cada año”, reprobó.