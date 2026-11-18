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La creciente presencia de teléfonos inteligentes, tabletas, videojuegos y otros dispositivos electrónicos en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes ha encendido las alertas de organismos internacionales debido a sus efectos sobre la salud. De acuerdo con datos analizados por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), el 81 por ciento de las y los adolescentes de entre 11 y 17 años en el mundo no realizan suficiente actividad física, una situación estrechamente ligada al aumento del tiempo frente a las pantallas.

Un artículo publicado en la Revista Internacional de Nutrición Conductual y Actividad Física, que analiza las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el acceso constante a dispositivos electrónicos ocupa cada vez más el tiempo destinado al juego activo e incluso al descanso. Esta tendencia puede derivar en problemas de salud cardiometabólica, acumulación de grasa corporal, menor duración del sueño, retrasos en el desarrollo, conductas agresivas, dificultades de atención y concentración, así como riesgos asociados a la adicción digital y a la exposición a situaciones de abuso y explotación infantil.

En México, el fenómeno ha crecido de manera acelerada durante la última década. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 revela que el 85.4 por ciento de la población de entre 6 y 14 años utiliza internet, cifra superior al 63.3 por ciento registrado en 2015, lo que representa un aumento de 22.1 puntos porcentuales.

A ello se suma que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), cuatro de cada cinco niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años cuentan con un teléfono celular inteligente. La proporción pasó de 52.3 por ciento en 2016 a 80.7 por ciento en 2025, equivalente a un crecimiento de 14.3 millones a 21.1 millones de usuarios.

Los hábitos de conexión también reflejan una mayor dependencia tecnológica. Las y los adolescentes de 12 a 17 años permanecen en internet un promedio de 4.5 horas al día, mientras que las niñas y niños de 6 a 11 años dedican alrededor de 2.6 horas diarias a esta actividad.

Este contexto coincide con el avance de la obesidad infantil. El más reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que 188 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 19 años viven con obesidad en el mundo, equivalente al 10 por ciento de la población infantil. En el caso de México, el organismo advierte que cerca del 40 por ciento de las calorías consumidas diariamente por menores de edad proviene de productos con altos contenidos de azúcar, sal y grasas.

Ante este panorama, UNICEF destaca que la prevención mediante educación, regulación, acceso a una alimentación saludable y la creación de entornos favorables para la actividad física será fundamental para reducir la carga de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. En ese sentido, diversos países, incluido México, han comenzado a implementar restricciones al uso de dispositivos inteligentes personales en las escuelas como parte de las estrategias para promover un desarrollo más sano entre las nuevas generaciones.