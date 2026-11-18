Saldo de Tarjeta Bienestar: ¿Se puede checar por teléfono? El saldo de las tarjetas del Banco del Bienestar puede consultarse vía telefónica, en su aplicación, ventanilla y cajeros automáticos (Pexels)

Las personas beneficiarias de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México cuenta con la tarjeta del Banco del Bienestar, donde se realiza el depósito de los apoyos económicos de estos.

En caso de que seas acreedora o acreedor de alguno de sus programas, esta información de la consulta de saldo de las tarjetas puede ser interesante para ti.

¿Se puede checar el saldo vía telefónica?

Sí, el saldo de la Tarjeta Bienestar puede ser consultado por teléfono. Para hacerlo, deberás marcar a su línea telefónica al número 800 900 2000 y seleccionar la opción 1.

Posteriormente, se solicitarán los 16 dígitos de tu tarjeta y los 4 dígitos correspondientes al año de nacimiento de la persona titular. Una vez ingresado los datos, sonará un mensaje con el saldo disponible.

Otras maneras de consultar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar

Además de la consulta vía telefónica, existen otras tres opciones para checar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar: mediante su aplicación, en cajeros automáticos y directo en ventanilla.

La app del Banco del Bienestar Móvil está disponible para dispositivos Android y iOS; para utilizarle es necesario aceptar los términos y condiciones de esta, además de ingresar los 16 dígitos y el NIP de la tarjeta. Finalmente, será solicitada una contraseña para ingresar a la aplicación.

En cajeros automáticos, solo se requerirá insertar la tarjeta y escribir el NIP de la tarjeta; en pantalla aparecerá la opción de ‘consultar de saldo’. Este movimiento puede generar comisión en instituciones ajenas al Banco del Bienestar.

Igualmente, puede ser consultado directamente en ventanillas del banco con la tarjeta e identificación oficial de la persona titular.

Tarjeta Bienestar: ¿Cuáles son los principales grupos que tienen una?

Las y los principales acreedores de una Tarjeta Bienestar son quienes forman parte de los programas del Gobierno de México, destacando grupos de: personas adultas mayores, personas con discapacidad, estudiantes de instituciones públicas, así como personas inscritas en apoyos o esquemas operados por los Programas para el Bienestar.