Programa Gallinas en Casa CDMX. La iniciativa Gallinas en Casa CDMX forma parte del programa Casa Ecológica por parte del Gobierno de la CDMX. (Cuartoscuro)

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, anunció el programa Gallinas en Casa, una iniciativa mediante la cual las familias capitalinas podrán recibir 15 gallinas ponedoras para producir sus propios alimentos y reducir sus gastos de manutención.

El apoyo fue anunciado el pasado 12 de noviembre durante la presentación del programa Casa Ecológica. Posteriormente, durante su conferencia de prensa del martes 17 de noviembre, la mandataria capitalina explicó que la iniciativa estará dirigida principalmente a las zonas rurales de la CDMX.

¿Qué es y cómo funciona el programa Gallinas en Casa de la CDMX?

Gallinas en Casa es una iniciativa del Gobierno capitalino que busca fortalecer la soberanía alimentaria de las familias mediante la producción de huevo en sus propias viviendas.

El apoyo gubernamental contempla la entrega de 15 gallinas ponedoras por familia, además de alimento para las aves durante el primer día del mes y asesoría técnica especializada para su alimentación, crianza y cuidado.

De acuerdo con las estimaciones de Clara Brugada, cada gallina podría producir un huevo al día durante su etapa productiva, lo que representaría una producción de hasta 15 huevos diarios, 105 semanales y aproximadamente 450 mensuales por hogar, bajo condiciones favorables.

Además del autoconsumo, las familias podrán comercializar los excedentes entre sus vecinos para generar ingresos adicionales. No obstante, la producción dependerá de factores como la edad, alimentación y estado de salud de las aves.

¿Cuáles son los requisitos para recibir las 15 gallinas ponedoras en CDMX?

Entre los requisitos, se pide a los interesados contar con un espacio de al menos 10 metros cuadrados dentro del terreno de la vivienda, así como instalar y acondicionar un corral para resguardar a las gallinas, comprometerse con el cuidado de las aves y seguir las recomendaciones del personal encargado de proporcionar la asesoría técnica.

Esta iniciativa forma a su vez parte de la estrategia Casa Ecológica, con la cual el Gobierno de la CDMX busca implementar acciones sustentables en los hogares capitalinos, como sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares y la instalación de huertos comunitarios.