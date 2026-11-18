Ley de Bienestar para los animales Ley de Bienestar Animal: ¿Qué abarca y qué cosas cambian con la nueva legislación para seres sintientes? (Pexels)

La Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que reconoce a estos seres como sintientes y establece nuevas disposiciones para prevenir el maltrato, regular su atención y garantizar condiciones adecuadas de vida en todo el país.

El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 470 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, por lo que fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

¿Qué señala la ley?

Entre las nuevas disposiciones se establece la prohibición de utilizar animales vivos como premios en sorteos, concursos, rifas, loterías y actividades similares, así como donarlos o distribuirlos con fines de propaganda política o comercial, en obras benéficas, ferias y festividades escolares, salvo las excepciones previstas para eventos autorizados cuyo objeto principal sea su venta.

También se prohíbe utilizar animales en protestas, marchas, plantones y manifestaciones, excepto cuando sean empleados por autoridades en tareas de seguridad, búsqueda, rescate, detección, control o vigilancia.

La legislación considera actos de maltrato o crueldad provocar la muerte de un animal mediante procedimientos que prolonguen su agonía o sufrimiento, matar ejemplares sanos sin una causa legalmente justificada; suministrarles sustancias que afecten su salud, bebidas alcohólicas o drogas sin fines médicos, así como sujetarlos de manera que les provoque heridas, estrangulamiento o les impida realizar actividades básicas.

Asimismo, prohíbe emplear animales vivos como blancos de ataque durante el entrenamiento de ejemplares adiestrados para espectáculos, actividades deportivas o funciones de seguridad, así como utilizarlos para evaluar su agresividad.

Sobre espectáculos

En materia de espectáculos, establece la prohibición y sanción del uso de ejemplares de fauna silvestre en circos, además de impedir su utilización en concursos de televisión.

Otro de los cambios relevantes corresponde a la eutanasia, que únicamente podrá justificarse cuando un animal presente dolor o sufrimiento por lesiones, enfermedades graves, incurables o en fase terminal, incapacidad física o patologías conductuales que comprometan su bienestar. El procedimiento deberá ser valorado, indicado y realizado por una persona médica veterinaria, conforme a la normatividad aplicable.

La nueva legislación también contempla la creación de Centros Integrales de Salud, Atención, Protección y Bienestar Animal, instalaciones públicas que podrán ofrecer servicios veterinarios de primer nivel, como vacunación, desparasitación, esterilización y profilaxis dental, además de brindar orientación a la ciudadanía y resguardar temporalmente animales.

En cuanto a la política pública, incorpora la Estrategia Nacional de Bienestar Animal, el Programa Especial de Bienestar Animal, programas estatales y un Registro Nacional de Animales de Compañía, así como estándares, criterios y Normas Oficiales Mexicanas para establecer condiciones de protección.

El ordenamiento también amplía el alcance de la protección animal a otros ámbitos, como la producción, investigación, enseñanza, transporte, comercialización y aprovechamiento de fauna silvestre. En el caso de los animales destinados al autoconsumo o al abasto, establece que su matanza deberá realizarse conforme a las disposiciones de bienestar animal y las normas sanitarias correspondientes.

Además, modifica la Ley General de Protección Civil para incorporar expresamente a los animales dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de modo que su protección sea considerada ante riesgos y peligros provocados por fenómenos naturales o antropogénicos.

En el ámbito audiovisual, reforma la Ley Federal de Cine y el Audiovisual para establecer que quienes participen en la realización de obras cinematográficas deberán observar las disposiciones en materia de bienestar, cuidado y protección animal.

El dictamen también armoniza diversas disposiciones de las leyes Federal de Sanidad Animal, General de Vida Silvestre y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el propósito de establecer criterios comunes sobre el cuidado y protección de los animales.