COPARMEX

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y sus 71 Centros empresariales enviaron cartas a diputadas y diputados federales para exigir que la designación de la próxima Presidencia del INE se conduzca con apertura, transparencia, rigor técnico e independencia frente a intereses partidistas en todas y cada una de sus etapas.

“La legitimidad de quien encabece el Instituto dependerá también de la apertura y credibilidad con que se conduzca su designación”, advirtió el presidente del organismo, Juan José Sierra

En estas cartas el sector patronal del país advirtió que la próxima titular del INE asumirá el cargo cuando el proceso electoral del 2027 ya está en marcha, lo que hace indispensable contar con una autoridad electoral respaldada por la confianza ciudadana.

En este sentido, la Coparmex presentó una agenda de ocho compromisos orientados a fortalecer la institucionalidad del INE donde se exige la investigación oportuna y transparente de presuntas irregularidades en ese órgano electoral donde está involucrada su ex titular, Guadalupe Taddei.

Asimismo, plantean fortalecer los mecanismos de vigilancia, supervisión y rendición de cuentas; la recuperación de la colegialidad y los contrapesos institucionales.

De igual manera, la integración de un Comité Técnico de Evaluación independiente; y el establecimiento de criterios objetivos y públicos para valorar a las personas aspirantes.

También plantea transparentar los expedientes y las evaluaciones así como garantizar que la designación resulte de un procedimiento abierto y sustentado en el mérito profesional

El organismo empresarial planteó que la transparencia debe acompañar todas las etapas del procedimiento para que la ciudadanía conozca los perfiles evaluados, los criterios utilizados y las razones que sustenten la decisión final de la Cámara de Diputados.

Sierra Alvarez alertó sobre el recorte de 6 mil millones de pesos que sufrió el INE y advirtió la importancia de garantizar su suficiencia presupuestal para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades de cara a los comicios de 2027.

Los Centros Empresariales solicitaron que la decisión privilegie el mérito, la legalidad y el interés nacional por encima de cualquier consideración partidista.

Asimismo, destacaron que la persona designada deberá acreditar independencia, capacidad técnica, integridad y compromiso con la Constitución, cualidades indispensables para conducir al organismo durante los próximos años y preservar la confianza ciudadana en las elecciones de 2027.

Recalcó que darán seguimiento ciudadano al proceso de designación y promoverá la participación de especialistas, universidades, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil para contribuir a la transparencia y legitimidad de una decisión que será determinante para el futuro democrático de México.

Aseveró que de l a conducción de este proceso en el INE, dependerán aspectos fundamentales de la confianza electoral y de la fortaleza de las instituciones democráticas.