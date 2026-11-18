Bloqueo de transportistas Segob logra acuerdo con los manifestantes (Dassaev Téllez Adame)

Grupos de transportistas y la cúpula industrial acordaron este miércoles con el Gobierno Federal un plan de trabajo para reforzar la seguridad en las carreteras, mejorar la infraestructura vial y agilizar la operación del autotransporte, así lo informó a través de un comunicado la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El pacto fue suscrito por la Concamin junto con tres agrupaciones del sector: la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), sin abarcar a la totalidad de las organizaciones del gremio en el país.

De acuerdo con el comunicado, los acuerdos surgen de mesas de diálogo mantenidas con las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Gobernación (Segob) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

En materia de seguridad, las partes establecieron reuniones periódicas con la SSPC, la Guardia Nacional y la FGR para combatir el robo y la extorsión en carreteras mediante labores de inteligencia y un canal directo de denuncia.

Asimismo, la FGR homologará los criterios para presentar denuncias, agilizar la liberación de unidades y atender los casos documentados de abusos en las vías federales.

En cuanto a la infraestructura, el sector industrial entregará un diagnóstico de tramos deteriorados y puntos críticos, con el compromiso de que los baches que no sean reparados en un plazo de 72 horas sean reportados a la SICT para su intervención inmediata.

Además, en el ámbito regulatorio y laboral, el acuerdo contempla mesas técnicas para abordar la sobrerregulación estatal y municipal, así como analizar el registro de la jornada laboral de los transportistas junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Las autoridades y los representantes empresariales pactaron sostener reuniones mensuales de seguimiento, cuya próxima junta se llevará a cabo el 27 de noviembre con el apoyo de los delegados estatales de Gobernación en las distintas regiones del país.

Este acuerdo se produce en un contexto marcado por las denuncias persistentes del sector de carga sobre robos violentos, extorsiones y asaltos en autopistas federales, especialmente en corredores estratégicos del centro y el occidente del país.

En los últimos meses, diversas agrupaciones de transportistas han protagonizado paros nacionales, bloqueos en carretera y movilizaciones en accesos a la capital y autopistas clave para exigir mayor vigilancia, garantías de seguridad para los operadores y frenos a los abusos policiales y cobros irregulares.