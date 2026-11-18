Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Hay pago en diciembre? Se espera que en el mes de diciembre se realice el depósito del bimestre noviembre-diciembre para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez (Rogelio Morales Ponce/Rogelio Morales Ponce)

Después de concluir el periodo de registro y publicar los resultados, lo único que queda pendiente para los beneficiarios de los programas del Gobierno de México es conocer las fechas de depósito del apoyo económico de estos.

Conoce la información que se conoce de las Becas Rita Cetina, para secundaria, y Benito Juárez, para nivel medio superior.

¿Hay pago en el mes de diciembre para la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

Hasta el momento no existe información oficial sobre el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de ambos apoyos. Sin embargo, se espera que durante el mes de diciembre inicien los depósitos de las becas en orden alfabético.

Asimismo, las y los usuarios de nuevo ingreso de los programas recibirán un pago doble que abarca de septiembre a diciembre de 2026.

Pago triple: ¿Quiénes y cuándo lo recibirán?

El coordinador estatal de Becas Bienestar en Veracruz, Carlos Villa, confirmó que las y los beneficiarios de la Beca Benito Juárez de nivel medio superior recibirán un pago triple en febrero de 2027, del periodo enero-febrero, además del adelantar los pago de marzo-abril y mayo-junio.

Esto con el objetivo de evitar irregularidades durante el proceso electoral, donde se llevarán a cabo más de 19 mil elecciones federales y locales en los 32 estados de la República Mexicana en junio de 2027.

¿Cómo consultar los resultados de las Becas Bienestar 2026?

El Gobierno de México cuenta con una página oficial para consultar el estado de la solicitud de sus programas mediante el Sistema de Consulta de Folios de Becas del Bienestar. Una vez dentro, es necesario completar un Captcha que compruebe que la persona es humana y presionar el botón ‘Verificar’.

Posteriormente, hay que escribir los 22 dígitos del número de folio del comprobante de inscripción a la beca, cuando esté lleno haz clic en ‘Buscar’, donde podrá arrojar los siguientes mensajes:

Aprobada o activa

En validación o revisión

No elegible o rechazada

Sin datos

La entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para nuevos usuarios se realiza en los meses de noviembre, diciembre y enero de 2027, con visitas planteles escolares de cada estado.