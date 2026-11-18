Joselyn Rocha, joven embarazada atropellada en Cuajimalpa y su hermana, Dayani Rocha. Continúan las investigaciones para dar con el paradero del responsable de la muerte de Joselyn Rocha en Santa Fe. (Redes Sociales)

A cinco días del incidente en el que Cristina Joselyn Rocha Chimal, embarazada de seis meses, fue atropellada en la alcaldía Cuajimalpa, en Santa Fe. La hermana de la joven que perdió la vida, Dayani Rocha, salió en redes sociales a pedir el apoyo de las personas para compartir el video el cual espera llegue a las manos correctas y se pueda encontrar al responsable de la muerte de Joselyn.

¿Qué dijo la hermana de Joselyn Rocha en su video pidiendo apoyo para identificar al conductor?

En el video, Dayani Rocha, hermana de la joven embarazada que murió atropellada, menciona que el accidente sucedió cerca de la Torre Huawei, lugar en donde el conductor responsable del atropello de su hermana se dio a la fuga y no la auxilió y sigue libre.

Debido a las condiciones del incidente, lo que la joven busca hacer es dar difusión sobre lo sucedido y pedir apoyo a las personas que pudieron haber presenciado el accidente para que puedan brindar información para dar con la identidad del responsable.

Igualmente, Dayani mencionó al alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea y al Jefe de Seguridad de la alcaldía, con quienes aseguró ya tuvieron contacto, sin embargo, no quieren que el caso pase desapercibido.

“Hoy les pido esto porque se trata de mi hermana. Ayúdenme a difundir este video, a que llegue a las manos correctas para que podamos encontrar al responsable”.

También aprovechó para dirigirse al responsable de la muerte de su hermana y dedicarle unas palabras:

“Si el responsable ve mi video, quier decirte que por favor tengas un poquito de respeto hacia mi familia y te entreges. Que te hagas responsable de lo que hiciste. Eso es lo único que te pido, que tengas respeto por las vidas que se perdieron, porque acabaste con el sueño de mi hermana que era ser mamá y no tienes ni idea de todo el dolor que le causaste a mi familia”.

En el video, también compartió el contacto para brindarle información a ella y a su familia sobre el paradero del responsable del atropellamiento de Joselyn.

“Testigos comunicarse al 5528426411″.

¿Ya dieron con el conductor que le quitó la vida a Joselyn Rocha en Santa Fe?

A pesar de que la Fiscalía de la CDMX ha dado a conocer que continúan las investigaciones, al día de hoy 18 de noviembre, no se ha logrado dar con el paradero del responsable. Sin embargo, tanto la familia de Joselyn Rocha como las autoridades de la alcaldía de Cuajimalpa, ya se encuentran trabajando en conjunto para difundir y recibir información que pueda servir para encontrar al conductor que decidió escapar de los hechos.

En el comunicado publicado en X por parte de la Fiscalía de la CDMX, se informó que continúan las indagatorias para esclarecer los hechos en donde perdió la vida Joselyn Rocha.

Desde el pasado 13 de noviembre, la Fiscalía CDMX inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, tras el fallecimiento de una mujer que fue atropellada en avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. En el esclarecimiento de los hechos intervienen el Ministerio Público, la Policía de Investigación (PDI) y personal de servicios periciales, quienes trabajan para determinar las circunstancias del atropellamiento e identificar al conductor involucrado. A través del área de Atención Ciudadana, la institución está en contacto con la hermana de la víctima con el propósito de brindarle orientación, atender sus inquietudes y dar seguimiento al caso. La Fiscalía CDMX continuará con las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos, identificar a la persona responsable y garantizar a la familia el acceso a la justicia. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 18, 2026

“Desde el pasado 13 de noviembre, la Fiscalía CDMX inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, tras el fallecimiento de una mujer que fue atropellada en avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

En el esclarecimiento de los hechos intervienen el Ministerio Público, la Policía de Investigación (PDI) y personal de servicios periciales, quienes trabajan para determinar las circunstancias del atropellamiento e identificar al conductor involucrado.

A través del área de Atención Ciudadana, la institución está en contacto con la hermana de la víctima con el propósito de brindarle orientación, atender sus inquietudes y dar seguimiento al caso.

La Fiscalía CDMX continuará con las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos, identificar a la persona responsable y garantizar a la familia el acceso a la justicia”.