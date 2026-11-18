La estrategia para el tercer año Omar García Harfuch aseguró que el Gobierno de Claudia Sheinbaum fortalecerá la coordinación con las 32 entidades, compartirá capacidades de inteligencia y reforzará la comunicación para combatir a la delincuencia durante el tercer año de la administración. (SSC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que durante el tercer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se fortalecerá la coordinación entre el Gobierno de México y las 32 entidades federativas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y brindar mayor tranquilidad a las familias mexicanas.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales tras la XXXII Asamblea Plenaria de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública, García Harfuch afirmó que la estrategia de seguridad es encabezada diariamente por la presidenta Sheinbaum y destacó que el trabajo conjunto entre la Federación y los estados es indispensable para combatir a la delincuencia.

Harfuch destaca trabajo conjunto entre Federación y estados

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) agradeció el respaldo de las gobernadoras, los gobernadores y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como la disposición de las autoridades estatales para mantener una coordinación permanente con el Gobierno federal.

También reconoció la labor de las y los secretarios de Seguridad Pública de las entidades, así como el trabajo diario de las corporaciones policiales estatales.

“Es fundamental que el Gabinete de Seguridad y las 32 entidades federativas trabajemos como un solo equipo para proteger a las familias de México”, expresó.

Reconoce el papel de las policías estatales

García Harfuch subrayó que las policías estatales desempeñan un papel clave en la estrategia de seguridad, ya que son quienes conocen de primera mano las condiciones de sus territorios y, en muchos casos, reciben la información inicial que permite prevenir delitos o esclarecer investigaciones.

El funcionario señaló que la SSPC mantiene abiertas sus capacidades de inteligencia e investigación para apoyar a todas las entidades del país.

Inteligencia e investigación para fortalecer operativos

El secretario explicó que el Gobierno federal pone a disposición de los estados las herramientas del Centro Nacional de Inteligencia, además del trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Indicó que esta colaboración permite vincular investigaciones, identificar a los responsables de delitos y ejecutar operaciones conjuntas con mayor eficacia.

Gobierno reconoce que aún hay retos en materia de seguridad

García Harfuch reconoció que todavía existen desafíos para garantizar la tranquilidad de la población, pero aseguró que durante el tercer año de la administración de Claudia Sheinbaum se fortalecerán los mecanismos de comunicación directa con las autoridades estatales.

Según explicó, el objetivo es que la información de inteligencia llegue con mayor rapidez a quienes tienen capacidad de actuar en el territorio, reduciendo así el margen de operación de los grupos delictivos.

“Cuanto más estrecha sea nuestra coordinación, menos espacio tendrá la delincuencia para operar”, concluyó el secretario.