En un nuevo operativo desplegado en Jalisco, agentes de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un presunto líder de la célula criminal identificada como “Los Deltas”; además, tres hombres, supuestos miembros del grupo delictivo, murieron abatidos.

La acción se realizó en la Colonia Jardines del Sol, en el municipio de Zapopan, durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC del Gobierno de México, confirmó los hechos y dijo que junto al cabecilla de la célula criminal fueron detenidos dos de sus cómplices.

El funcionario federal indicó que César Daniel N , alias “El Topo”, contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía de Jalisco, por su presunta participación en los secuestros del periodista y conductor de noticias de Televisa Guadalajara, Jaime Barrera, ocurrido el lunes 11 de marzo de 2024, y de un empresario del ramo inmobiliario.

Aunque García Harfuch no lo aclaró, se presume que el empresario al que el grupo plagió, era Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido desde el 30 de Julio de 2026 y quien aún permanece sin localizar.

“De acuerdo con el reporte preliminar, durante el operativo tres presuntos integrantes de “Los Deltas” agredieron a los agentes federales y fueron abatidos en el enfrentamiento", señaló el titular de la SSPC.

Añadió que el detenido identificado como “El Topo” es uno de los líderes de la célula en mención, la cual funge como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

“El Topo” es señalado como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización y se le vincula con lavado de dinero, extorsión y secuestro, informó García Harfuch.

Explicó que el operativo derivó de una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), iniciada en abril de 2026.

“Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad y donde pernoctaban ‘El Topo’ y otros integrantes del grupo”, agregó.

Indicó que de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio de este año, se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan.

Recordó que en esas diligencias se detuvo a seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

AGRADECE A PABLO LEMUS

Omar García Harfuch externó un agradecimiento a las autoridades del Gobierno de Jalisco y al gobernador Pablo Lemus, “por todo su apoyo y por la coordinación permanente con las instituciones federales de seguridad”.

El operativo en el que fueron abatidos los tres presuntos integrantes de “Los Delta” y aprehendido su líder, se desplegó durante la madrugada en la calle Chimalpopoca, cerca de los cruces con las calles Palenque y Kabah.

En la cochera de una de las fincas quedaron muertos dos de los señalados como miembros de la célula criminal; un tercer hombre quedó herido de gravedad y poco después dejó de existir mientras mientras lo asistía personal médico.

En la escena de los hechos quedaron esparcidos varios casquillos de bala, que eran fijados por peritos forenses que apoyan en las diligencias ministeriales posteriores al enfrentamiento.

Elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal (@FGR_AIC) detuvieron hoy en Zapopan, Jalisco, a César Daniel N , alias «El Topo», y a dos personas más.



«El Topo» contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su… pic.twitter.com/mfunUKkYB9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 18, 2026

DESTACA GOBERNADOR CAPTURA DE “OBJETIVO PRIORITARIO”

El operativo en el que resultaron abatidos tres presuntos delincuente y cayó detenido César Daniel, alias “El Topo”, fue posible a partir de órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía de Jalisco, indicó el gobernador Pablo Lemus Navarro

“Agradezco el trabajo conjunto con el secretario Omar García Harfuch y todo el gabinete de seguridad. ‘El Topo’ era un objetivo prioritario del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal”.

El mandatario estatal afirmó que la situación en la zona en donde se realizó la incursión de las fuerzas federales quedó “completamente controlada sin ningún riesgo para la población. Seguiremos trabajando en coordinación para brindar seguridad a las familias de Jalisco”.

En un operativo coordinado por la @SEMAR_mx y la @FGRMexico fue capturado César Daniel, alias “El Topo”, quien es señalado como responsable del secuestro del periodista Jaime Barrera y un empresario inmobiliario.

El operativo, en el que resultaron abatidos tres presuntos… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 18, 2026

CINCO OPERATIVOS A SANGRE Y FUEGO EN 11 DÍAS EN JALISCO

Con el operativo de este miércoles 18 en Jardines del Sol, en Zapopan, suman cinco acciones de fuerzas federales en Jalisco llevadas a cabo en los últimos 11 días, con saldo de por lo menos cuatro cabecillas detenidos y seis presuntos delincuentes abatidos.

-El domingo 8 de noviembre en un restaurante ubicado en Avenida México y Terranova, en Guadalajara, fue capturado Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, quien junto con su hermano Ramón, “El R1″ -detenido en julio en Atotonilco El Alto-, está ligado al asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo.

En el restaurante, junto con “El R2″ hubo 20 detenidos, cuatro de los cuales fueron recluidos por delitos graves, mientras que 16 siguen bajo proceso pero en libertad.

“El R2″ quien quedó herido en forma grave al enfrentarse con los agentes federales -uno de los cuales resultó lesionado- también está sujeto a proceso penal, pero hasta el último reporte seguía convaleciente en el Antiguo Hospital Civil de la capital de Jalisco, custodiado por la Guardia Nacional.

-El jueves 12 en el municipio de Ocotlán militares enfrentaron a otra célula delictiva, con saldo de dos presuntos integrantes del CJNG abatidos, aparte de un soldado y una mujer ajena a los hechos lesionados de bala.

En ese tiroteo fue detenido un hombre originario de Honduras, presunto miembro del grupo criminal.

-El viernes 13, tras un tiroteo, se detuvo en la Colonia Haciendas de San José, municipio de San Pedro Tlaquepaque, a cuatro sujetos encabezados por Giancarlo “N”, alias “El Raptor” o “El Lucifer”, quien está identificado por el Gobierno Federal como jefe operativo regional de una célula del CJNG.

-El sábado 14 fue aprehendido Miguel Ángel “N”, alias “El Diego” o “El Mike”, identificado como presunto integrante de “Los Rs”.

Acompañantes de dicho individuo dispararon en contra de agentes federales, quienes al repeler la agresión, mataron a uno de los atacantes y lograron la detención del “Mike”.

CUENTAS PENDIENTES DEL “TOPO” EN JALISCO

El líder criminal capturado la madrugada de este miércoles en Jardines del Sol, municipio de Zapopan, contaba con órdenes de aprehensión por la privación ilegal de la libertad del periodista y conductor de Televisa Guadalajara Jaime Barrera y la desaparición de un hombre dedicado a los bienes raíces.

El periodista, quien es padre de la diputada Itzul Barrera, fue “levantado” el lunes 11 de marzo del 2024 al salir de una estación de radio, y apareció sano y salvo el miércoles 13 de ese mismo mes.

Extraoficialmente, se sabe que la persona dedicada a la venta de bienes inmuebles es Ricardo Cabezas Talavera, quien desapareció el 31 de julio de 2026 en la zona de El Batán, en Zapopan.

Ricardo Cabezas Talavera

La Fiscalía de Jalisco detuvo a una mujer presuntamente involucrada en la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido el pasado 31 de julio, luego de que salió a mostrar una propiedad en la Colonia El Batán, de Zapopan.

El 13 de agosto de 2026 la Fiscalía de Jalisco informó que detuvo a una mujer involucrada en la desaparición de Ricardo Cabezas, de nombre Joselinne “N”, quien es investigada tanto por la desaparición como por la sustracción del dinero de las tarjetas de la víctima.

La detenida presuntamente fungió como “gancho” pues se citó con la víctima en un lugar en donde otras personas lo privaron de la libertad.

Joselinne "N", detenida por desaparición de Ricardo Cabezas Talavera

Ricardo Cabezas continúa desaparecido. Su automóvil -un Fiat 500 en color blanco- fue encontrado en la Calle Tomás Sandoval, entre El Salto y Privada Tomás Sandovalla Colonia Indígena, cercana a El Batán, el jueves 6 de agosto, luego de que estuvo ahí unos días después de la desaparición de su dueño.