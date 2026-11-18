Atención médica prehospitalaria A través del Primer Seminario Nacional de Atención Médica Prehospitalaria, la Secretaría de Salud a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), busca fortalecer la capacitación en la atención de urgencias médicas y avanzar a un sistema de salud más integrado

Con el propósito de fortalecer la atención de urgencias médicas y avanzar hacia un sistema de salud más integrado, equitativo y centrado en las personas, la Secretaría de Salud, inauguró el Primer Seminario Nacional de Atención Médica Prehospitalaria.

En el encuentro organizado por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), el cual concluye este jueves 19, y al cual se dieron cita especialistas y representantes de diversas instituciones para intercambiar conocimientos y experiencias sobre la atención de emergencias, la titular de dicho secretariado, Anayeli Altamirano Hernández, destacó la importancia de avanzar hacia un sistema de atención médica prehospitalaria integrado, equitativo, seguro y humano, “que permita brindar atención oportuna a la población y mejorar la articulación entre los servicios de emergencia y las unidades hospitalarias”.

Para ello, dijo, se trabaja en el desarrollo del Modelo Nacional de Atención Médica Prehospitalaria (MONAMPH), propuesta orientada a mejorar la rectoría sanitaria, la coordinación interinstitucional y la organización de los servicios, como parte de los esfuerzos para avanzar hacia el Servicio Universal de Salud.

Explicó que el modelo, cuya publicación se prevé en el Diario Oficial de la Federación, reconocerá la experiencia y el trabajo de instituciones y equipos de atención prehospitalaria de las entidades federativas, para poder establecer directrices comunes para la atención de urgencias médicas.

Asimismo, señaló la importancia de impulsar la dignificación laboral del personal paramédico y de atención prehospitalaria mediante el reconocimiento profesional, la certeza jurídica y acciones para proteger su salud mental, ya que dijo, “quienes salvan las vidas también necesitan ser cuidados, escuchados y protegidos”.

Carlois Melo, asesor internacional en Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, reconoció las acciones de la Secretaría de Salud en materia de atención prehospitalaria y señaló que la coordinación nacional contribuye a reducir los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de los servicios.

También destacó la importancia de avanzar en la integración de sistemas de comunicación y herramientas tecnológicas que faciliten la regulación médica y la coordinación entre los servicios de atención prehospitalaria de las distintas entidades federativas.

En el seminario que concluye este día 19, se abordan temas como: prevención del estrés postraumático en el personal de emergencias, respuesta ante emergencias y desastres asociados con fenómenos naturales, seguridad de los equipos de respuesta, la responsabilidad jurídica durante la atención de pacientes y la participación de las mujeres en los servicios prehospitalarios, entre otros.