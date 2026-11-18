Crisis en el INE El árbitro electoral está renovando su plantilla laboral tras la salida de funcionarios vinculados a Guadalupe Taddei. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

El Instituto Nacional Electoral (INE) designó a los nuevos encargados de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) y la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), luego de la salida de funcionarios vinculados a la anterior administración encabezada por Guadalupe Taddei.

Uno de los nombramientos con mayor impacto corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización, el área encargada de auditar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, candidaturas y campañas electorales, así como de investigar posibles irregularidades en el financiamiento político.

Fiscalización vigila el uso de los recursos de los partidos

La nueva encargada de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización será Nely Zarahit Pérez Martínez, quien ha desarrollado su trayectoria en materia de fiscalización electoral desde 2012.

Desde 2023 ocupaba la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la propia UTF, cargo obtenido mediante concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional. Durante ese periodo, el área resolvió 3 mil 154 procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.

La UTF revisa los ingresos y gastos de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas y campañas, verifica el cumplimiento de las reglas de financiamiento y propone sanciones cuando detecta irregularidades.

Israel Fernández asume Comunicación Social

El encargado de despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social será Israel Fernández Alonso, licenciado en Comunicación y exvocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica entre 2011 y 2023.

Michell Jaramillo encabezará Asuntos Jurídicos

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos quedó a cargo de Michell Jaramillo Gumecindo, especialista en justicia electoral.

Desde 2025 era director de Instrucción Recursal del INE y anteriormente se desempeñó como secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Y alistan nuevos relevos en el árbitro electoral

El INE informó que las personas responsables de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTPDP) concluirán su encargo el 30 de noviembre, por lo que esos cargos también quedarán vacantes.