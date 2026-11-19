El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero desde Baja California Sur

En medio del proceso de renovación de la presidencia del INE, la dirigencia nacional del PAN acusó que Morena alista el andamiaje jurídico para mantener el control del órgano electoral y perpetuarse en el poder, incluso cuando pierda el respaldo ciudadano en las urnas.

“Nosotros estamos alertando desde hoy que Morena, que alguna vez ganó a la buena, hoy está preparando todo el andamiaje jurídico para que llegado el día en que la gente ya no los vote, ellos sigan teniendo el poder. Lo estamos anticipando a seis meses de la elección y es algo que en el PAN no vamos a permitir”, advirtió el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

Durante una gira de trabajo por Baja California Sur, el dirigente panista denunció que Morena pretende adueñarse del árbitro electoral mediante la falta de una convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE, con el riesgo de que Blanca Cruz García permanezca como presidenta provisional durante las elecciones de 2027.

“Hoy como país estamos atravesando un momento verdaderamente delicado en donde literalmente como en un partido de futbol uno de los equipos que están jugando en la cancha, deliberada y cínicamente, se quieren adueñar del arbitraje”, denunció.

El gobierno federal u Morena –recalcó-buscan adueñarse del árbitro electoral y de la cancha para que les marquen penalty o fuera de lugar cuando ellos quieran rumbo a las elecciones del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Ante este escenario, el líder panista exigió a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados emitir de inmediato la convocatoria y garantizar que el procedimiento de selección se realice conforme a la ley, de principio a fin, para designar a una presidenta verdaderamente independiente.

“Nosotros le exigimos a Morena y a nombre de millones de mexicanas y mexicanos, más allá del PAN que emitan la convocatoria para renovar la presidencia del INE porque es obvio y notorio que ahora la apuesta es que ya se queden las cosas como están y usando ahora como pretexto que no existe un consenso”.

El líder del blanquiazul subrayó que la autoridad electoral debe actuar con absoluta imparcialidad, sin responder a los intereses de ninguna fuerza política.

“No puede haber una titular del INE cercana a Morena y tampoco puede ser cercana al PAN, ni al PRI, ni al verde. No puede ser una mujer que haya tenido cercanía con un partido”.

Por su parte, la secretaria general del PAN, Michel González, denunció que Morena pretende mantener a Blanca Cruz García al frente del INE como una estrategia para influir en las elecciones de 2027.

Ante ello, anunció que Acción Nacional promoverá la participación ciudadana para impedir cualquier intento de subordinación del organismo electoral al partido gobernante.

“Vamos a convocar a la sociedad civil a todos los ciudadanos, a las organizaciones para defender pacíficamente, pero con toda firmeza en las calles la autonomía del INE porque la confianza en la democracia se defiende en todos los frentes”, sentenció.