Arturo Medina El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina informó que resultado de la Estrategia Nacional de Búsqueda, las personas localizadas aumentó a 18,508, mediante acciones de búsqueda inmediata, cruces de información, coordinación con las entidades federativas y operativos en territorio (Toma de pantalla)

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, informó que como resultado de las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda (ENB), la cifra de personas localizadas aumentó a 18,508.

lo anterior, gracias a las acciones de búsqueda inmediata, cruces de información, coordinación con las entidades federativas y operativos en territorio, al tiempo que destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre las dependencias federales, los gobiernos de las 32 entidades, las familias y los colectivos.

Así lo dio a conocer, en conferencia de prensa, en la que el funcionario estuvo acompañado por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo.

El subsecretario Arturo Medina precisó que del total de personas localizadas, en 6,939 casos, se logró mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI), a partir de cruces de información en bases de datos públicas y privadas que permiten identificar actividades o trámites realizados después de un reporte de desaparición, explicó el subsecretario.

En tanto, en coordinación con los gobiernos estatales, se tiene documentada la localización de 5 mil 688 personas, casos formalizados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo cual representa un incremento de 2 mil 599 casos, respecto del informe anterior.

Por la CNB se reportó la localización con vida de mil 473 personas mediante recorridos en territorio, entrevistas, revisión de información y diligencias realizadas en colaboración con autoridades estatales y municipales, en tanto que con la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) se han localizado 4 mil 408 personas, 935 casos más que en el reporte anterior.

El subsecretario de Gobernación externó que por instrucción presidencial y bajo la coordinación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se mantendrán abiertos los espacios de diálogo con las familias, el seguimiento de los casos de larga data y la coordinación entre instituciones.

El Centro de Mando de la ANBI, instalado en la Secretaría de Gobernación (Segob), opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la participación de la CNB, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), para coordinar acciones desde los primeros minutos posteriores a los reportes de desaparición.

Medina destacó que Ciudad de México, Puebla, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro ya cuentan con puestos de mando que trabajan en coordinación con el Centro de Mando Nacional.

Paralelamente, se avanza con las demás entidades federativas para consolidar una red nacional de búsqueda inmediata. En cuanto al fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, informó que especialistas nacionales e internacionales, con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, trabajan en la revisión técnica y científica de sus metodologías.

Este grupo multidisciplinario tiene entre sus principales tareas validar las metodologías de análisis, establecer criterios diferenciados para mejorar la calidad de los registros y formular recomendaciones técnicas y propuestas de ajustes normativos o administrativos que permitan contar con información confiable y útil.

El subsecretario explicó que, a partir de la reforma de 2025, todos los nuevos registros incorporados al Registro Nacional cuentan con una carpeta de investigación, lo que permite desarrollar simultáneamente las acciones de búsqueda y las diligencias ministeriales.

En paralelo, se trabaja con las fiscalías y las comisiones locales para revisar los registros anteriores que todavía carecen de una carpeta de investigación asociada.

Añadió que al último corte, se reportó la baja de 2 mil 434 contenidos y perfiles digitales, así como el retiro de 682 publicaciones con mensajes relacionados con posibles actividades de reclutamiento.

Estas acciones se complementan con la campaña “Internet Seguro para Todas y Todos”, mediante la cual la Guardia Nacional ha impartido mil 26 pláticas de ciberseguridad en escuelas, con un alcance superior a 83 mil personas, además de 306 talleres de formación en los que participaron más de 19 mil personas.