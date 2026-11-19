Registro para la Beca de Transporte en las FES de la UNAM. Estudiantes de las Facultades de Estudios Superiores (FES) de la UNAM acuden a un módulo de atención en el campus para tramitar su registro a la Beca de Transporte y obtener el apoyo de 1,500 pesos. Imagen generada con IA.

Los estudiantes de distintas FES podrán acceder a un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales para solventar los gastos de traslado. Este apoyo será parte del programa Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026.

¿Qué estudiantes de las FES de la UNAM pueden solicitar la beca de transporte?

Los estudiantes inscritos en universidades públicas de la CDMX podrán solicitar la beca de transporte en la que se contemplan a los estudiantes de los planteles FES Acatlán, FES Aragón, FES Cuautitlán, FES Iztacala y FES Zaragoza.

El programa también está dirigido a estudiantes del IPN, la UAM, UPN y otras instituciones públicas de educación superior que cumplan con los requisitos para recibir el apoyo.

Pese a que varias de estas facultades se encuentran en el Estado de México, es necesario que los estudiantes residan en alguna de las 16 alcaldías de la CDMX para acceder al apoyo económico.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la beca de transporte de mil 500 pesos?

Los estudiantes interesados en incorporarse al programa social deberán cumplir con los siguientes requisitos entre los que se especifica residir en la CDMX, encontrarse inscritos a una licenciatura durante el ciclo escolar vigente, cursar estudios en modalidad escolarizada o mixta y no recibir otros apoyos económicos o programas sociales del estilo.

La documentación para completar el registro incluye una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de inscripción vigente emitido por la institución educativa y comprobante de domicilio de la CDMX con una antigüedad no mayor a tres meses.

¿Cómo registrarse a la beca de transporte para estudiantes de las FES de la UNAM?

Los estudiantes interesados deberán ingresar al portal oficial de la SECTEI y localizar el apartado a la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más.

Posteriormente, deberán iniciar sesión con su cuenta Llave, completar el formulario con sus datos personales y académicos, adjuntar la documentación solicitada y enviar la solicitud.

Una vez concluido el procedimiento, el sistema generará un número de folio que los aspirantes deberán conservar para consultar los resultados de la convocatoria.

Los nuevos beneficiarios recibirán una invitación en su domicilio con la fecha y hora para recoger la tarjeta bancaria en la que se depositarán los recursos.

El Gobierno de la CDMX también anunció la instalación de módulos de atención presencial en universidades públicas para facilitar el registro de los estudiantes.