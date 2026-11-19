En busca de encontrar respuestas claras sobre los procesos institucionales en la rendición de cuentas y decidir cómo se gasta el dinero producto de los impuestos de todos los ciudadanos y su prioridad en rubros como salud, seguridad pública, servicios públicos, política social y educación, la organización México Evalúa presentó la iniciativa “Auditoría Ciudadana: ¿a dónde va nuestro dinero?”, en colaboración con la Alianza por la Justicia Fiscal, en la que propone una metodología de auditoría participativa para recoger las prioridades ciudadanas y presentarlas como un insumo técnico ante las autoridades fiscalizadoras.

La coordinadora de Ciudadanía de México Evalúa, Lourdes Morales, resaltó que el mecanismo busca acercar a las personas a los temas que más afectan y convertir la fiscalización en herramienta que genere beneficios concretos para la sociedad y plantea que los ciudadanos se involucren en la revisión de asuntos prioritarios para sus comunidades.

En la misma línea, consideró que la fiscalización pierde su sentido si sus resultados no se traducen en mejoras en la vida diaria, en especial cuando se tratad de tener acceso a servicios públicos.

Lourdes Morales apuntó que estas medidas ya se aplican en algunas naciones donde la vigilancia de los recursos tiene un impacto directo en el bienestar de la población.

México Evalúa destaca que cuando la ciudadanía participa en la vigilancia del gasto público, las instituciones de control ganan legitimidad, confianza y valor social. Así lo han reconocido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), esta última a través de la Declaración de Punta Cana de 2016. Por ello, abrir la fiscalización superior a la mirada ciudadana es el siguiente paso para un proceso que ha sido especializado y lejano para la mayoría de las personas.

México Evalúa habilitó una encuesta electrónica en el sitio auditoriaparticipativa.mx , que está habilitadas desde este 19 de noviembre y hasta el 15 de enero de 2027, donde los ciudadanos podrán señalar cuáles consideran que deben ser los rubros prioritarios para el destino de los recursos públicos. La consulta estará disponible para responderse desde distintos dispositivos, como teléfonos celulares, tabletas y computadoras, con el objetivo de facilitar la participación.

Por su parte, Rogelio Gómez Hermosillo, director de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dijo que el país se enfrenta un problema de poca participación ciudadana, derivada en parte a un paternalismo y prácticas autoritarias que han limitado la apropiación de asuntos públicos por parte de la sociedad.

Gómez Hermosillo refirió que la propuesta busca generar mayor concientización entre la ciudadanía sobre la responsabilidad de exigir a las autoridades un uso responsable de los impuestos, vigilar la ejecución del gasto y procurar que los recursos se destinen a atender las necesidades de la sociedad.