El senador de Morena, Antonino Morales, señaló que los encuentros bilaterales en la APEC, , permitieron reafirmar el interés de México por un comercio abierto

Luego de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la APEC realizada en China, senadores de Morena se comprometieron a acompañará los acuerdos que fortalezcan el desarrollo de nuestro país y respaldaron el llamado de mandataria a los líderes mundiales para recuperar la cooperación internacional con respeto a la soberanía, igualdad entre pares y prosperidad compartida.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Antonino Morales Toledo, señaló que los encuentros bilaterales con líderes de China, Vietnam, Australia, Canadá y Estados Unidos, así como con la directora gerente del FMI, permitieron reafirmar el interés de México por un comercio abierto y una cooperación equilibrada.

Esos diálogos –agregó--deben traducirse en beneficios concretos para las regiones, especialmente para el Istmo de Tehuantepec, donde el Corredor Interoceánico requiere certidumbre, inversión y vínculos externos.

“La cooperación internacional debe volver a basarse en el respeto a la soberanía, la igualdad entre pares y la prosperidad compartida”, expresó

Añadió que la experiencia de la APEC 2026 muestra que México puede dialogar con todos y defender sus intereses sin confrontación.

A su juicio, la participación de México dejó acuerdos útiles y una imagen de país confiable, y abrió una etapa prometedora en la relación con China y con otros socios de Asia-Pacífico.

Consideró que los entendimientos en medio ambiente, energía, ciencia, cooperación internacional, salud y turismo son señales de una agenda práctica, no de gestos protocolares.

En ese sentido, respaldó el llamado de la presidenta de México a los líderes mundiales a recuperar la cooperación internacional con base en esos tres principios, para que el bienestar para todos los pueblos sea el centro de las decisiones globales.

Sostuvo que sin respeto a la soberanía no hay confianza; sin igualdad entre pares no hay acuerdos duraderos; y sin prosperidad compartida no hay estabilidad.