ANUIES El secretario general de la ANUIES y María Luisa Flores, presidenta ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Educación Superior Particular (ALPES) firmaron un convenio de colaboración para superar división de la educación pública y la privada e impulsar proyectos en beneficio de la juventud

Las asociaciones Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y la de Instituciones de Educación Superior Particular (ALPES), firmaron un convenio de colaboración a través del cual se busca sumar esfuerzos para superar la división entre educación pública y particular, impulsando proyectos concretos en beneficio de la juventud mexicana.

Dicho convenio marco, es el inicio formal de un trabajo conjunto sin precedentes entre dos de las agrupaciones educativas más representativas del país, orientada a fortalecer la calidad académica, la excelencia y el desarrollo integral de los estudiantes en todo el territorio nacional.

Se enfatizó la necesidad de eliminar las barreras conceptuales que históricamente han separado a la educación pública de la educación particular. Si bien ambas modalidades se diferencian principalmente por el origen de sus fuentes de financiamiento, enfrentan desafíos idénticos ante el entorno nacional actual.

Ante ello, la articulación entre la ANUIES y ALPES busca enriquecer la representatividad del Sistema Nacional de Educación Superior, sumando capacidades para ofrecer respuestas unificadas a los retos del sector.

Durante la firma del convenio, el secretario general de la ANUIES, Luis González Placencia, destacó que este evento trasciende la firma de un documento legal para convertirse en el punto de partida de una agenda de trabajo coordinada entre organismos que han mantenido trayectorias paralelas durante más de 30 años.

Aseveró que dicho evento es el inicio de la posibilidad de trabajar conjuntamente dos grandes asociaciones de educación superior que han tenido historias paralelas, “compartimos los mismos propósitos y buscamos que la calidad y la excelencia sean la nota distintiva de nuestras instituciones”.

En su oportunidad, María Luisa Flores del Valle, presidenta Ejecutiva y representante legal de ALPES, señaló que la formalización del referido convenio responde a una aspiración previamente manifestada por las universidades asociadas a ALPES, las cuales han venido participando de manera constante en los encuentros, foros y congresos convocados por la ANUIES.

La iniciativa busca articular las capacidades del sector para responder coordinadamente a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas que demandan las instituciones de educación superior en el país.

“Durante décadas de debate entre lo público y lo particular llegamos a pensar que estábamos en caminos diferentes. Hoy en día podemos ver que somos parte del mismo ecosistema nacional y compartimos la misma responsabilidad con el futuro de México”, precisó.

Se resaltó que la organización ALPES cuenta con 30 años de trayectoria, reconocimiento de la SEP como instancia externa de acreditación institucional (desde 2022), incorporación al padrón del SEAES (en 2025) y participación como entidad certificadora ante CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales).