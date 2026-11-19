Sheinbaum durante su reunión bilateral con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese

La presidenta Claudia Sheinbaum colocó al campo petrolero Trión y al desarrollo del Puerto del Norte–Matamoros, Tamaulipas, en la agenda de cooperación económica internacional durante su reunión bilateral con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, celebrada en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante el encuentro, la mandataria destacó la inversión de la empresa australiana Woodside Energy en el proyecto petrolero que desarrolla conjuntamente con Petróleos Mexicanos (Pemex) en aguas profundas del Golfo de México, así como su vinculación con la infraestructura portuaria y el dinamismo económico del noreste del país.

“La relación entre Australia y México es muy activa. En particular, hay una inversión muy importante de una empresa australiana (Woodside) en el Golfo de México para extraer petróleo de aguas profundas, que está dando muchos resultados y genera además un dinamismo en el noreste de nuestro país”, expresó LA Jefa del Ejecutivo Federal.

Sheinbaum vinculó esta actividad energética con el desarrollo portuario de Matamoros, Tamaulipas, cuya infraestructura adquiere relevancia para las operaciones industriales y logísticas asociadas con la explotación de hidrocarburos en aguas profundas y la expansión comercial en el Golfo de México.

La referencia al Puerto de Matamoros coincide con la estrategia de crecimiento económico impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha colocado al Puerto del Norte y al aprovechamiento del potencial energético de Tamaulipas entre los proyectos prioritarios para atraer inversiones, fortalecer la infraestructura logística y generar nuevas oportunidades de empleo y bienestar.

Bajo esta visión, el Gobierno de Tamaulipas impulsa la consolidación del Puerto del Norte–Matamoros como una plataforma estratégica para el comercio internacional, la actividad industrial y el desarrollo energético del Golfo de México, aprovechando su ubicación geográfica y su conexión con los mercados de Estados Unidos.

El campo Trión, ubicado en aguas profundas frente a las costas tamaulipecas, constituye uno de los principales proyectos de inversión energética del país. Su desarrollo, mediante la asociación entre Pemex y Woodside Energy, contempla infraestructura especializada para la extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos, además de servicios industriales y logísticos relacionados con sus futuras operaciones.

La inversión australiana abre oportunidades para fortalecer las cadenas productivas, incorporar proveedores y servicios especializados, impulsar la transferencia tecnológica y ampliar las capacidades industriales del noreste de México, particularmente en Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sheinbaum y Albanese dialogaron sobre el fortalecimiento de las relaciones entre México y Australia, que durante 2026 conmemoran 60 años de vínculos diplomáticos.

La mandatararia reconoció a Australia como socio estratégico de México en Asia-Pacífico y destacó las oportunidades del Plan México para incrementar la presencia de empresas australianas en minería, agroindustria, infraestructura, energías limpias y tecnologías vinculadas con la transición energética.

En materia económica y energética, ambos mandatarios destacaron la colaboración entre Pemex y Woodside Energy en el proyecto Trión, al considerarla un ejemplo de inversión productiva, cooperación tecnológica e intercambio de conocimientos que debe continuar impulsándose entre ambas naciones.

En ese contexto, el Puerto del Norte–Matamoros forma parte de los proyectos que buscan fortalecer la competitividad de Tamaulipas y aprovechar su posición como frontera comercial terrestre y marítima con Estados Unidos.

La consolidación de esta infraestructura portuaria, promovida por la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, busca ampliar las capacidades de transporte marítimo, facilitar el movimiento de mercancías y generar condiciones para atraer nuevas inversiones industriales, energéticas y comerciales.

Durante la reunión bilateral, Sheinbaum y Albanese convinieron en fortalecer su coordinación en APEC, el Grupo de los Veinte (G20) y MIKTA, mecanismo integrado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia.

Asimismo, acordaron impulsar una mayor integración económica en Asia-Pacífico, fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, promover la innovación y fomentar un crecimiento sostenible e incluyente.

De acuerdo con la Cancillería, el encuentro refrendó la voluntad de ambos países de profundizar una relación de amistad y cooperación sustentada en intereses compartidos y una visión común de prosperidad, desarrollo sostenible e integración regional.