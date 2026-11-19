Guerra en Ucrania Mexicanos han sido reclutados con falsas ofertas de empleo y enviados al frente de guerra en Ucrania, según testimonios e investigaciones. (EFE)

Las ofertas parecen difíciles de rechazar: salarios atractivos, alojamiento, transporte y empleos relacionados con seguridad privada o vigilancia en Rusia. Para decenas de mexicanos, esa promesa terminó convirtiéndose en una pesadilla al descubrir que el verdadero destino era el frente de guerra en Ucrania.

La investigación de LA CRÓNICA DE HOY ha documentado casos de mexicanos que fueron reclutados mediante engaños y enviados a territorio controlado por el Ejército ruso.

El fenómeno también ha sido identificado por una comisión internacional independiente auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que concluyó que este tipo de captación presenta elementos compatibles con la trata de personas.

El reclutamiento comienza con una oferta de trabajo

El primer contacto suele realizarse a través de redes de reclutadores que ofrecen empleos como guardias de seguridad, vigilantes o trabajadores de logística en la Federación Rusa.

En uno de los casos documentados por CRÓNICA, una mujer que se identifica como reclutadora explica abiertamente que obtiene ganancias por cada persona que logra enviar.

“Yo gano dinero contratando y trayéndolos para acá”, afirma en un audio proporcionado por la familia de un mexicano actualmente enviado al frente.

Cuando el joven expresa dudas sobre la guerra, la reclutadora intenta tranquilizarlo.

“Lo que usted va a hacer es de trabajador del sector de seguridad y vigilancia en territorio de la Federación Rusa; usted no va a tener nada que ver con la guerra”, le asegura.

Días después, el mexicano terminó en territorio ucraniano ocupado por fuerzas rusas.

📍 Lilia Téllez, madre de Salvador Hernández Téllez, de 26 años, relata cómo su hijo salió de México con la intención de trabajar en Rusia. Según cuenta, al principio desconocía los detalles de su viaje y fue a través de otros familiares que supieron cuál sería su destino. 🌎 La familia señala que Salvador terminó en Ucrania, pese a que la oferta laboral era para trabajar en Rusia. Su madre habla del por qué le cambiaron el destino y busca apoyo para lograr su regreso a México. #Tlaxcala #Rusia #Ucrania — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 19, 2026

El viaje termina en instalaciones militares

Una vez que llegan a Rusia, muchos reclutas descubren que las condiciones prometidas no existen.

La comisión internacional auspiciada por la ONU documentó que numerosos extranjeros fueron atraídos con falsas ofertas laborales y, tras arribar al país, fueron incorporados al Ejército ruso.

Según el informe, la mayoría de los reclutados no tenía experiencia militar, desconocía el idioma ruso y no comprendía el contenido de los contratos que les presentaban para firmar.

Los investigadores también concluyeron que muchos aceptaron esos documentos bajo condiciones de fuerte presión o engaño.

Del empleo prometido al frente de guerra

Lo que inicialmente parecía un trabajo civil termina convirtiéndose en una asignación militar.

De acuerdo con la investigación internacional, numerosos extranjeros fueron destinados a zonas cercanas al frente de combate en Ucrania, pese a que previamente habían recibido garantías de que nunca serían enviados a participar en operaciones militares.

La comisión incluso documentó casos en los que se entregaron cartas de invitación asegurando que los trabajadores permanecerían alejados del conflicto. Sin embargo, parte de ese grupo terminó desplegado en la guerra y varios de sus integrantes murieron.

Golpes, amenazas y enfermedades

Además del riesgo permanente de combate, algunos mexicanos denuncian malos tratos dentro de las instalaciones militares.

Uno de los casos conocidos por CRÓNICA corresponde a un mexicano que enfermó poco después de llegar a Rusia. De acuerdo con información obtenida por este medio, ha denunciado agresiones físicas por parte de mandos militares debido a que no puede cumplir con las órdenes recibidas.

El hombre fue notificado de que dispone de diez días para demostrar médicamente su enfermedad; de lo contrario, será enviado al frente.

Familias sin información sobre su paradero

La incertidumbre también alcanza a los familiares.

Después del viaje, algunos mexicanos dejan de comunicarse durante semanas o meses. En varios casos, sus familias desconocen el lugar exacto donde se encuentran o si continúan con vida.

Información obtenida por CRÓNICA a través de la Embajada de México en Rusia señala que, hasta agosto pasado, existían alrededor de una veintena de casos de mexicanos que buscaban ser repatriados tras haber aceptado ofertas laborales que terminaron vinculándolos con el Ejército ruso.

La ONU advierte sobre un posible caso de trata de personas

La comisión internacional independiente que investiga violaciones a los derechos humanos durante la guerra entre Rusia y Ucrania concluyó que existe evidencia de un esquema sistemático de captación de ciudadanos extranjeros mediante falsas promesas de empleo.

El informe sostiene que agentes de reclutamiento operan en distintas regiones del mundo ofreciendo salarios elevados y trabajos inexistentes para atraer personas vulnerables.

Una vez en Rusia, los reclutas son incorporados a las fuerzas armadas pese a que muchos nunca buscaron participar en un conflicto armado.

Por ello, los investigadores consideran que este mecanismo reúne características propias de la trata de personas con fines de explotación, además de representar posibles violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos.

Las alertas también alcanzan a México

Aunque países como Colombia, Perú y República Dominicana ya habían reportado cientos de casos similares, en México las autoridades y la representación diplomática también han comenzado a detectar un incremento de personas reclutadas mediante este esquema.

Mientras continúan las investigaciones sobre las redes que operan dentro y fuera del país, especialistas y organismos internacionales recomiendan desconfiar de ofertas laborales que prometan altos salarios en Rusia sin procesos de contratación transparentes, especialmente cuando incluyen viajes inmediatos, contratos en otro idioma o intermediarios que presionan para aceptar rápidamente._Con información de Arturo Ramos.