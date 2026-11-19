Chin participará en el Tianguis Turístico 2027

México participará por primera vez en tres ferias turísticas en China durante 2027 con actividades de promoción en Shanghái y Beijing, ello, como parte de la estrategia para atraer más visitantes asiáticos y fortalecer la conectividad aérea entre ambos países.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, informó que el país asiático también tendrá presencia en el Tianguis Turístico de 2027, que se realizará en Puebla, con el propósito de ampliar los intercambios comerciales y la promoción de destinos mexicanos.

Los anuncios se realizaron en el marco de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Shenzhen, China, para participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Hermanamiento México-China

La secretaria de Turismo destacó que México y China mantienen 36 hermanamientos turísticos entre ciudades y estados, mecanismos que buscan fortalecer los vínculos culturales y la promoción de destinos de ambas naciones.

Asimismo, señaló que se busca impulsar la propuesta de que 2027 y 2028 sean considerados el Año del Turismo México-China, en el contexto del 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La funcionaria indicó que China es el principal mercado emisor de turistas asiáticos hacia México y reportó un incremento de 10 por ciento en el turismo chino durante el último mes, aunque no detalló el número de visitantes ni el periodo de comparación.

Como parte de las acciones de promoción, la Secretaría de Turismo también impulsa la presencia de destinos mexicanos en plataformas digitales utilizadas en China, como WeChat, Weibo y Xiaohongshu, además de actualizar el Sello Cerca de China, con el que se busca adaptar los servicios turísticos a las preferencias de los visitantes de ese país.

La titular de Sectur consideró que el fortalecimiento de esta relación permitirá diversificar los mercados internacionales y ampliar las oportunidades para las empresas y comunidades que dependen de la actividad turística.

Recordó que México recibió 74.94 millones de viajeros internacionales entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento de 5.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior; de ese total, 35.98 millones fueron turistas internacionales, es decir, visitantes que pernoctaron al menos una noche en el país, lo que representó un aumento de 3.8 por ciento.