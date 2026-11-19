Carlos Slim recibe primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia (Emiliano Molina)

El empresario mexicano Carlos Slim Helú recibió el primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia, reconocimiento que distingue a personalidades e instituciones cuyas trayectorias han contribuido al desarrollo económico, social y cultural de América Latina.

Durante la ceremonia, celebrada en el Museo Soumaya, Slim manifestó su confianza en el futuro económico del país y destacó la capacidad de los mexicanos para superar las dificultades que han marcado distintas etapas de su historia.

“México es un país fantástico porque siempre ha salido adelante”, afirmó el empresario, al recordar las crisis económicas de las décadas de 1980 y 1990 y reflexionar sobre las oportunidades de crecimiento que enfrenta actualmente el país.

El fundador de Grupo Carso y propietario de América Móvil, una de las mayores empresas de telecomunicaciones de América Latina, sostuvo que la inversión constituye un elemento indispensable para generar crecimiento, ampliar las oportunidades económicas y reducir las desigualdades sociales.

Por esto, señaló que “es fundamental para el empresario y es fundamental para la economía que haya inversión y que esto permita el desarrollo socioeconómico de la población marginada”.

El reconocimiento fue entregado por Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA, quien destacó la trayectoria empresarial de Slim, su participación en el desarrollo de distintos sectores económicos y su contribución a iniciativas de carácter social y filantrópico.

“Su nombre se impuso como una evidencia clara e incontestable por su trayectoria única en el mundo de los negocios”, expresó Oughourlian, quien también reconoció la “gran generosidad” del empresario.

La entrega del galardón se realizó en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario de EL PAÍS, que instituyó este reconocimiento para distinguir a figuras cuya labor ha dejado una huella perdurable en América Latina y contribuido a fortalecer las perspectivas de desarrollo de la región.

Como parte de la distinción, Slim recibió la presea 50 luces, una pieza diseñada especialmente para el periódico por el escultor mexicano Miguel Peraza.

Durante el encuentro, el empresario también recordó sus raíces libanesas, origen que comparte con el presidente de PRISA, lo que dio lugar a una conversación sobre sus antecedentes familiares y su trayectoria.

Reconocen trayectoria empresarial y filantrópica de Carlos Slim

Ingeniero de formación, Carlos Slim ha desarrollado una extensa trayectoria empresarial vinculada con sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la infraestructura, el comercio y los servicios financieros, mediante compañías que mantienen operaciones en México y otros países de América Latina.

A través de Grupo Carso y América Móvil, el empresario ha consolidado una presencia relevante en la economía regional, mientras que sus actividades filantrópicas se han concentrado en áreas como educación, salud, cultura y desarrollo social.

Jan Martínez Ahrens, director de EL PAÍS, destacó la dimensión de su trayectoria y el reconocimiento que ha alcanzado dentro y fuera del ámbito empresarial.

“Pocos emprendedores han alcanzado cotas tan altas de éxito empresarial y, al mismo tiempo, han sido tan queridos y respetados”, afirmó durante la ceremonia.

El directivo señaló la importancia de reconocer trayectorias que han influido en la transformación económica y social de América Latina, en un momento en que la región enfrenta desafíos relacionados con la inversión, el crecimiento y la generación de oportunidades.

Museo Soumaya reúne a líderes empresariales y financieros

La ceremonia congregó a representantes del sector empresarial, financiero, diplomático y cultural, entre ellos Ana Botín, presidenta del Grupo Santander; Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México; Pilar Gil, vicepresidenta de PRISA, y directivos de EL PAÍS.

La gala comenzó con la develación de una réplica de La Puerta del Paraíso, obra de Lorenzo Ghiberti, realizada en bronce y oro en Florencia, Italia, que se incorpora a la colección del Museo Soumaya, recinto que también alberga una réplica de La Puerta del Infierno, de Auguste Rodin.

La velada concluyó con una interpretación al piano del cantautor español Pablo Alborán.

El acto contó con la colaboración de Banco Santander, Mapfre y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Con este primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia, el periódico español inauguró una distinción dedicada a reconocer trayectorias de impacto regional, en el marco de sus cinco décadas de historia y de su presencia periodística en América Latina, donde México concentra su redacción más numerosa.