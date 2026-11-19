México busca fortalecer y diversificar su relación comercial agroalimentaria con la Unión Europea (UE) mediante nuevas alianzas empresariales, cooperación tecnológica y mayores oportunidades de acceso a mercados para las y los productores de pequeña y mediana escala, según lo declaró la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, durante el Foro de Negocios Agroalimentarios de la Unión Europea,

La funcionaria destacó que el comercio agroalimentario bilateral alcanzó aproximadamente 4 mil 224 millones de dólares en 2025, lo que refleja la relevancia de la relación económica y el potencial de crecimiento entre México y los países europeos.

Destacó el interés de México en ampliar la cooperación en innovación agrícola, agroindustria, gestión eficiente del agua, maquinaria para pequeñas unidades de producción y tecnologías que permitan agregar valor a los productos nacionales.

Actualmente México es el noveno productor mundial de alimentos y cuenta con una amplia diversidad productiva, cuyo valor no se limita a los volúmenes obtenidos, sino que también comprende su identidad cultural, su historia y el trabajo de las comunidades rurales.

La funcionaria agregó que la apertura de los mercados debe acompañarse de un diálogo estrecho y constructivo para atender los desafíos sanitarios y regulatorios, facilitar las certificaciones, avanzar en el reconocimiento de los sistemas de producción orgánica y fortalecer las capacidades de las y los productores.

“México está abierto al comercio, a la inversión y a la cooperación, pero queremos que esa oportunidad se traduzca en prosperidad compartida; que las empresas puedan crecer, que nuestras productoras y productores encuentren nuevos mercados, que las personas trabajadoras vivan mejor y que juntos contribuyamos al cuidado de nuestro planeta”, concluyó.

Por su parte, el comisario para la Agricultura y la Alimentación de la Unión Europea, Christophe Hansen, subrayó que más de 45 mil empresas europeas ya exportan a México, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, lo cual demuestra la solidez de la relación y el potencial para alcanzar sus metas.

Señaló que la presencia de 190 representantes agroalimentarios europeos, provenientes de 22 Estados miembros, envía el mensaje de que las empresas europeas creen en el potencial del mercado mexicano y están listas para invertir en esta asociación.