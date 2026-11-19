Negligencia médica Sofía Calderón falleció tras una cesárea en un hospital del IMSS en Nuevo León. Su caso es investigado por presunta negligencia médica y por el manejo de los órganos extraídos durante la autopsia clínica. (Especial)

El caso de Sofía Calderón, una joven de 19 años que falleció después de una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monterrey, Nuevo León, se encuentra bajo investigación tras la denuncia presentada por sus familiares por presunta negligencia médica y por el manejo de los órganos extraídos durante la autopsia.

La joven ingresó al hospital el 19 de julio de 2026 para dar a luz, sin embargo, durante la intervención quirúrgica presentó complicaciones y perdió la vida, mientras que su bebé sobrevivió.

¿Por qué la familia presentó una denuncia?

De acuerdo con el testimonio de la familia, tras el fallecimiento autorizaron la realización de una autopsia clínica para conocer la causa de la muerte.

Posteriormente, durante la preparación del cuerpo para el servicio funerario, aseguraron que fueron informados de la ausencia de varios órganos, incluidos los ojos.

La madre de Sofía sostiene que nunca autorizó una extracción con fines distintos a la autopsia, por lo que presentó una denuncia para que se esclarezca el procedimiento realizado y se determinen posibles responsabilidades.

En algunos reportes iniciales también se difundió la versión de que le habían sido extraídas las córneas; sin embargo, ese señalamiento fue rechazado posteriormente por el IMSS.

¿Qué respondió el IMSS?

El IMSS informó que no se realizó ningún procedimiento en los ojos de Sofía y aseguró que los órganos retirados durante la autopsia no fueron desechados, sino que permanecen identificados y resguardados en el Servicio de Patología del hospital mientras continúan las investigaciones.

La institución también reconoció que la familia no recibió información clara y oportuna sobre el procedimiento efectuado. Como parte de las acciones anunciadas, ofreció entregar una copia del expediente clínico, brindar acompañamiento a los familiares y colaborar con las autoridades ministeriales.

¿Qué es una autopsia clínica?

Una autopsia clínica es un procedimiento médico que se practica para determinar con precisión la causa de una muerte, estudiar enfermedades o identificar complicaciones que no pudieron establecerse completamente durante la atención médica.

Durante este procedimiento pueden extraerse órganos o muestras para su análisis patológico. Esos tejidos permanecen bajo resguardo del servicio de patología hasta que concluyen los estudios correspondientes, conforme a los protocolos médicos y la legislación aplicable. El procedimiento es distinto de una donación de órganos para trasplante, la cual requiere requisitos y procesos específicos establecidos por la ley.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León recibió la denuncia presentada por la familia y analiza los hechos relacionados con el fallecimiento y el manejo de los restos de la paciente.

Debido a que el personal señalado pertenece a una institución federal, las autoridades también han informado que se analiza la competencia del caso.