Raquel Buenrostro CIUDAD DE MÉXICO, 17OCTUBRE2024.- Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública, durante su intervención en la "Mañanera del Pueblo" realizada en el salón Tesorería de Palacio Nacional. La secretaria expuso el modelo que tendrá la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la cual sustituiría al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Las investigaciones administrativas contra Servicios Broxel han abierto una interrogante que va más allá de las presuntas irregularidades en sus contratos gubernamentales: ¿qué garantías tienen las instituciones públicas, las empresas privadas y los beneficiarios de sus vales de despensa ante una eventual inhabilitación de la compañía?

La pregunta adquiere relevancia para administraciones como las de Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, así como para cualquier institución o empresa que mantenga contratos vigentes con Broxel. En el caso de la capital del país, la documentación difundida por El Universal identifica adjudicaciones de 2025 por montos máximos de hasta 3 mil 591 millones de pesos.

Mientras tanto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, mantiene procedimientos administrativos relacionados con presuntos pagos en exceso, recursos pendientes de devolución y posibles conflictos de interés.

El oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre, advierte que estas investigaciones podrían concluir con sanciones, incluida la imposibilidad de que Broxel reciba nuevas adjudicaciones públicas.

¿Quién garantiza los recursos de las tarjetas y vales?

El principal cuestionamiento para las instituciones que contratan a Broxel se relaciona con la protección del dinero destinado a prestaciones laborales y otros programas de dispersión de recursos.

Si la compañía fuera inhabilitada para participar en nuevas contrataciones públicas, ¿qué mecanismos contractuales garantizarían la continuidad de los servicios previamente adjudicados? ¿Cómo se protegerían los saldos disponibles en tarjetas electrónicas y los recursos asociados con vales impresos que todavía no hayan sido utilizados?

La respuesta depende de las condiciones de cada contrato, de la entidad responsable de administrar los fondos y de las disposiciones aplicables a cada producto.

Una inhabilitación administrativa no significa automáticamente que los recursos de los usuarios desaparezcan o que las tarjetas dejen de funcionar. Sin embargo, las instituciones contratantes necesitan conocer qué procedimientos existen para enfrentar una eventual interrupción del servicio, sustituir al proveedor o recuperar recursos no ejercidos.

También resulta importante determinar qué garantías financieras y mecanismos de liquidación ofrece Broxel para respaldar las obligaciones adquiridas con sus clientes institucionales.

Gobiernos estatales, ante preguntas sobre sus contratos

El caso adquiere una dimensión adicional para las administraciones estatales y municipales que utilizan servicios de vales de despensa, monederos electrónicos o instrumentos similares para entregar prestaciones a sus trabajadores.

En entidades como Guanajuato, Querétaro y Estado de México, resulta pertinente determinar si existen contratos vigentes con Broxel, cuáles son sus montos, qué recursos permanecen pendientes de dispersión y qué garantías se establecieron para protegerlos.

En la Ciudad de México, donde se han documentado adjudicaciones millonarias a la compañía, el cuestionamiento también alcanza los mecanismos de supervisión de los contratos y las medidas previstas ante posibles contingencias del proveedor

No se ha acreditado que las administraciones estatales mencionadas enfrenten pérdidas de recursos o interrupciones de servicios relacionadas con Broxel. La revisión de sus contratos permitiría establecer el alcance real de cualquier exposición financiera.

Anticorrupción advierte riesgos financieros

Las preocupaciones sobre la situación de Broxel no surgen únicamente de una posibilidad hipotética.

La Secretaría Anticorrupción identificó aproximadamente 29.4 millones de pesos pendientes de devolución a 39 entidades federales, relacionados con pagos en exceso derivados de contratos celebrados bajo condiciones distintas a las originalmente ofertadas.

Estas observaciones fueron consideradas en el análisis de una solicitud de financiamiento por hasta 4 mil 200 millones de pesos presentada por Broxel ante Bancomext.

El órgano de vigilancia consideró inviable autorizar la operación ante los riesgos asociados con los procedimientos administrativos y la posibilidad de que una eventual inhabilitación afectara los ingresos de la compañía provenientes de contratos gubernamentales.

El análisis plantea una diferencia relevante: mientras las autoridades examinaron el riesgo que representaría financiar a Broxel con recursos de la banca de desarrollo, las instituciones que ya contrataron sus servicios deben conocer qué mecanismos protegen los recursos comprometidos en sus respectivos convenios.

La iniciativa privada también requiere certidumbre

Las preguntas sobre la continuidad operativa de Broxel no se limitan al sector público.

Las empresas privadas que contratan sus servicios para entregar prestaciones laborales tienen interés en conocer las garantías aplicables a los recursos destinados a sus trabajadores, particularmente cuando existen saldos pendientes de utilización o dispersiones programadas.

Entre los aspectos relevantes se encuentran la separación y administración de fondos, las condiciones para recuperar recursos no utilizados, los plazos de liquidación y los procedimientos establecidos ante posibles incumplimientos del proveedor.

Estas cuestiones corresponden a la situación particular de Broxel y no implican irregularidades generalizadas en la industria de vales y monederos electrónicos.

Un escenario que exige respuestas documentadas

Broxel ha defendido la legalidad de sus contrataciones y los procedimientos administrativos continúan sin una resolución definitiva de responsabilidad.

Hasta ahora tampoco se ha acreditado que una eventual inhabilitación para recibir contratos públicos implique la cancelación de sus tarjetas, la pérdida de los saldos de los usuarios o la imposibilidad de cumplir sus obligaciones comerciales.

Sin embargo, las observaciones de la Secretaría Anticorrupción y el cuestionamiento a su capacidad financiera hacen pertinente conocer las garantías específicas que respaldan los recursos administrados mediante sus productos.

Para gobiernos y empresas que mantienen relaciones contractuales con Broxel, la pregunta central es qué mecanismos permitirían asegurar la continuidad del servicio, proteger los recursos y cumplir las prestaciones comprometidas ante una eventual contingencia.

La respuesta deberá encontrarse en los contratos, las garantías constituidas y la información financiera y operativa que proporcione la propia compañía.