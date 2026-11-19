México y Bélgica formalizan cooperación y convergencia regulatoria: impulsan proyectos productivos en insumos para la salud

México y Bélgica formalizaron un acuerdo de cooperación sanitaria que busca fortalecer la regulación de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, mediante el intercambio de información científica y técnica, así como la colaboración en vigilancia sanitaria y evaluación de productos.

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios de Bélgica (AFMPS) suscribieron un Memorándum de Entendimiento que establece las bases para coordinar acciones en materia de farmacovigilancia, tecnovigilancia, análisis de laboratorio, verificación de establecimientos y capacitación especializada.

El convenio también contempla el intercambio de criterios regulatorios y experiencias en la supervisión de la cadena de suministro de insumos para la salud, con el propósito de fortalecer los mecanismos de evaluación y contribuir a que la población tenga acceso oportuno a productos médicos seguros y eficaces.

La firma se realizó de manera remota entre el comisionado federal de Cofepris, Víctor Hugo Borja, y el administrador general de la agencia belga, Hugues Malonne, en el marco de la Tercera Mesa Redonda Biofarmacéutica Belga-Mexicana y la Mesa de e-Salud y Telemedicina, celebradas en la Ciudad de México.

Durante ambos encuentros, representantes de los sectores público y privado intercambiaron propuestas para identificar oportunidades de colaboración en capacidades de producción, ensayos clínicos e innovación tecnológica en el ámbito sanitario.

También se planteó aprovechar las mejores prácticas regulatorias internacionales y los mecanismos de cooperación de la iniciativa Global Gateway de la Unión Europea para impulsar proyectos conjuntos en el sector.

El acuerdo forma parte de los esfuerzos de ambas instituciones por fortalecer sus vínculos y facilitar la convergencia de sus marcos regulatorios, lo que permitiría compartir conocimientos y mejorar los procesos de supervisión y evaluación de medicamentos y otros insumos médicos.