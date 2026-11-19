El presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal admite que se esfumó posibilidad de presidenta del INE mediante un gran acuerdo

El juicio que interpuso el PAN ante el Tribunal Electoral para obligar ala Jucopo de la Cámara de Diputados a emitir la convocatoria para elegir a la presidenta del INE esfumó la posibilidad de elegir este cargo por la vía del consenso y ahora se perfila que Morena y sus aliados apliquen su mayoría para designar ese cargo probablemente a finales de enero del 2027.

“En enero tendremos nueva presidenta de acuerdo con los plazos, enero final,”, aseveró el presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal

Explicó que ahora se tendrá que desahogar ese juicio que probablemente dure porco más de 20 días donde se le ordenará emitiré la convocatoria y seguir el procedimiento legislativo donde perfiló un nombramiento por mayoría de Morena y sus aliados.

“Hoy, si me mandata el Tribunal en veinte días, probablemente todo se tenga que resolver por mayoría, como yo no quería, como yo no deseaba, pero tenemos que cumplir un mandato judicial probable. Es lo que me imagino que puede suceder”, vaticinó

Monreal rechazó la posibilidad de que el PAN suspenda ese recurso legal para acelerar la posibilidad de acuerdos y nombramiento de la próxima presidenta del INE, pues explicó que el juicio ya está en curso.

“Ya iniciaron el juicio, hay que esperar la conclusión del juicio. Es lo lógico, quien inicia un proceso debe de esperarse. Nosotros ya estamos sometidos desde ayer a un proceso jurisdiccional en el Tribunal”, aseveró

El zacatecano advirtió que en este escenario será casi imposible sacar un nombramiento mediante un gran acuerdo con la oposición por lo cual es muy viable que se aplique la mayoría-

“Tal y como está el escenario, no va a ser fácil que tengamos el acuerdo. Creo que el acuerdo y el consenso ya no fue posible como yo lo deseaba. Ahora, yo tendré que hacer caso de la mayoría legislativa que coordino y muchos de ellos querían este escenario de aplicar la mayoría. Así es de que ellos ganaron”, explicó

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados interpuso este miércoles ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio parala protección de los derechos políticos del Ciudadano (JDC) para obligar a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro que preside Ricardo Monreal a emitir la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei entre señalamientos de presunta corrupción.

Monreal aseveró que acatará la resolución del TEPJF que previó le ordenará emitir la convocatoria pero explicó que ello implica el fracaso de la búsqueda de acuerdos y consensos con la oposición para tratar de elegir un perfil en la presidencia del INE que convenza a todos o la mayoría.

Consideró que se ha perdido una oportunidad para demostrar que, aún en medio de las diferencias, las fuerzas políticas pueden encontrar coincidencias cuando se trata de una institución tan importante para la vida democrática del país

“Me siento decepcionado, yo, porque no fui capaz de construir este acuerdo, yo me siento mal, no culpo a nadie, es mi incapacidad de no poder llegar a un acuerdo. Pero ya está el hecho expresado y ya está la demanda de protección de derechos políticos de la ciudadanía en el tribunal, ya se inició ayer, entonces ya vamos a esperar”, estableció